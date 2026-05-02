Afrique: CAN 2027 - Le tirage au sort des éliminatoires prévu le 19 mai (CAF)

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN PAMOJA ) 2027, coorganisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, est prévu le 19 mai 2026, annonce la Confédération africaine de football (CAF).

Ces dates ont été approuvées par le Conseil de la FIFA lors de sa récente réunion à Vancouver, au Canada, indique la même source.

Les éliminatoires se dérouleront lors de trois fenêtres internationales de la FIFA, selon le calendrier suivant :

Journées 1 et 2 : du 21 septembre au 6 octobre 2026

Journées 3 et 4 : du 9 au 17 novembre 2026

Journées 5 et 6 : du 22 au 30 mars 2027

Les 48 équipes seront réparties en 12 groupes de quatre équipes. Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale de la CAN.

Le match d'ouverture va se disputer le samedi 19 juin 2027, tandis que la finale aura lieu le samedi 17 juillet 2027, a aussi précisé la Confédération Africaine de Football.

La CAF communiquera ultérieurement le pays hôte du match d'ouverture ainsi que celui de la finale, indique-t-on.