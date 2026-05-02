Sénégal: Le modèle économique des médias sénégalais est inadapté aux transformations du numérique, selon un spécialiste

Dakar — Le journaliste et docteur en économie des médias, Abdou Diaw a souligné, samedi, l'urgence pour les médias sénégalais de repenser en profondeur un modèle économique qu'il juge inadapté aux transformations du numérique.

"Traditionnellement au Sénégal, on a un modèle économique qui s'appuie sur la publicité, la vente et l'appui de l'État. Mais au regard des transformations digitales en cours, ce modèle doit être repensé ", a souligné l'enseignant-chercheur au Centre d'études des sciences et techniques de l'information, l'école de journalisme et de communication de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Abdou Diaw a indiqué que "cette refonte passe nécessairement par une intégration effective du numérique", allant dans le sens de diversifier à la fois les supports de diffusion et les sources de financement.

Il intervenait lors d'un panel sur "Quels modèles économiques des médias à l'ère du digital ", organisé dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai de chaque année.

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"Il faut développer une véritable stratégie numérique et éviter le pilotage à vue", a insisté le journaliste spécialisé dans le traitement des questions économiques et financières en faisant allusion aux logiques de monétisation dans le cadre d'une information de qualité.

De son point de vue, "les médias se trouvent aujourd'hui à la croisée des chemins entre leur héritage traditionnel et les exigences de l'innovation digitale".

Le docteur Diaw a également mis en avant l'évolution des attentes des publics, devenus, selon lui, "plus exigeants" en matière de contenus.

"Le consommateur d'information n'est plus prêt à payer pour un contenu qu'il peut trouver gratuitement ailleurs. Il faut proposer une information à forte valeur ajoutée et surtout originale", a-t-il expliqué.

Dans cette perspective, il a invité les médias à dépasser le traitement classique de l'actualité, en allant vers une "information expliquée", en mesure d'apporter un éclairage supplémentaire aux lecteurs, auditeurs et téléspectateurs.

Il s'agira, selon lui, d'investir davantage les formats numériques, notamment les podcasts et d'autres contenus plus adaptés aux réseaux sociaux.

"Ce sont des réalités qu'il faut intégrer, car elles correspondent aux nouveaux usages des publics", a-t-il fait savoir, insistant toutefois sur le respect des normes et exigences du journalisme.