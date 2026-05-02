Afrique: BAL 2026 - L'ASCVD s'impose face au JCA Kings et vise le Final 8

Dakar — L'ASC Ville de Dakar (ASC VD) a obtenu sa deuxième victoire dans la Conférence Sahara de la Basketball Africa League (BAL) à Rabat, en s'imposant 83 à 75 contre les JCA Kings de Côte d'Ivoire, lors de la quatrième journée.

Après leur succès face au FUS de Rabat (67-66) lors de la troisième journée, les Sénégalais ont relancé leur compétition et peuvent désormais espérer figurer parmi les quatre équipes qualifiées pour le Final 8 prévu à Kigali, au Rwanda, du 22 au 31 mai.

Ils y rejoindront les quatre meilleures équipes de la Conférence Kalahari, qui s'est tenue du 27 mars au 5 avril 2026 à la SunBet Arena de Pretoria, en Afrique du Sud. Il s'agit d'Al Ahly de Tripoli (Libye), champion en titre, de Petro de Luanda (Angola), de Dar City Basket (Tanzanie) et de l'APR (Rwanda).

Les Sénégalais devront attendre la dernière journée, prévue dimanche, pour tenter de décrocher leur qualification face aux Nigérians du Maktown Flyers, à 14h GMT.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Héros lors du match précédent remporté sur le fil grâce à un sublime tir à trois points, Samba Fall, l'un des meilleurs joueurs du club sénégalais, poursuit sa belle compétition.

Le vainqueur de la BAL 2023, Al Ahly (Égypte), s'est également qualifié pour le Final 8 après un troisième succès, vendredi.

Le Club Africain de Tunis est la première équipe à s'être qualifiée, après avoir remporté ses trois premiers matchs.

Les deux places restantes vont se jouer entre l'ASC Ville de Dakar, le FUS de Rabat et les Maktown Flyers.