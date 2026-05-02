Sénégal: Mboro - Une marche pacifique pour dénoncer la lenteur des travaux routiers et les pénuries d'eau

Mboro — Des populations de Mboro (Tivaouane, ouest), ont organisé une marche pacifique, pour dénoncer les retards dans les travaux de la réhabilitation de la route principale et les pénuries d'eau chroniques qui frappent leur localité.

Des manifestants avec des brassards rouges, ont emprunté vendredi, dans l'après-midi, l'axe reliant le marché central à l'hôtel de ville, scandant des slogans, pour alerter les autorités sur les difficultés que traverse la population.

La mobilisation initiée par des résidents de Mboro, a enregistré la participation du maire de ladite commune, Abdallah Tall, de son adjoint Lamine Diakité et du coordonnateur de la plateforme "Mboro SOS", Fossari Ndiaye.

L'édile de Mboro a témoigné aux populations de son soutien dans cette mobilisation qu'il juge "légitime".

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Il a dénoncé le "danger permanent" que représentent les gros-porteurs qui traversent la ville. L'élu n'a pas manqué de souligner les difficultés économiques que le passage de ces véhicules cause aux commerçants, tout en affectant "sensiblement" la collecte des recettes municipales.

Plusieurs intervenants ont insisté sur les perturbations observées sur le marché, se traduisant par une hausse des prix des denrées, qu'ils imputent à l'inaccessibilité du site pour les camions de transport.

Les manifestants ont préconisé l'aménagement d'une voie de contournement pour les poids lourds, en attendant l'achèvement du chantier, dont le long délai d'exécution "paralyse", selon eux, les activités économiques et pose un problème de sécurité publique.

Ils ont, en outre, attiré l'attention des autorités sur la pénurie d'eau qui affecte depuis longtemps la commune.

S'exprimant au nom des protestataires, le coordonnateur de "Mboro SOS", Fossari Ndiaye, a invité le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, à venir s'enquérir de la situation et à veiller à l'achèvement du chantier avant l'hivernage.

Il a, par ailleurs, dénoncé le non-respect de l'arrêté du sous-préfet interdisant la circulation des gros-porteurs dans la ville, qui n'a pas été suivi d'effet.

M. Ndiaye a aussi évoqué les impacts environnementaux liés aux activités des Industries chimiques du Sénégal (ICS), notamment les émissions de poussière sur les voies de contournement, appelant l'entreprise en charge des travaux à respecter ses engagements, en particulier en matière d'arrosage des pistes.