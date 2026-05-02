Sénégal: Préparation Coupe du monde - Pape Thiaw annonce la fin d'une tournée européenne 'très enrichissante'

Dakar — Le sélectionneur national, Pape Thiaw a annoncé samedi, la fin d'une tournée européenne "très enrichissante" qui lui a permis d'aller à la rencontre d'internationaux et de futurs espoirs sénégalais, dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde 2026.

"Fin d'une tournée européenne très enrichissante auprès de nos internationaux et de nos futurs espoirs", a-t-il écrit sur Instagram.

Selon l'entraîneur des Lions, ces rencontres de proximité lui ont permis d'aligner sa vision et de préparer au mieux l'avenir de l'équipe nationale.

"Cap maintenant sur notre objectif majeur : la Coupe du Monde. Le travail continue", a ajouté Pape Thiaw.

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L'équipe nationale va disputer un match amical international face à l'Arabie saoudite, le 9 juin 2026, au Toyota Field, à San Antonio (Etats-Unis), dans le cadre de sa préparation à la Coupe du monde 2026, quelques jours avant le coup d'envoi de la compétition, a annoncé, vendredi, la Fédération sénégalaise de football (FSF).

La Coupe du monde de football est prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis d'Amérique et au Mexique.

Le Sénégal, huitième de finaliste, en 2022 au Qatar, va disputer sa quatrième participation en coupe du monde.

Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak, vainqueur du barrage entre la Bolivie.

En 2002, pour leur premier Mondial au Japon et en Corée du Sud, les Lions avaient battu la France, détentrice du trophée, en match d'ouverture sur un but de feu Pape Bouba Diop (1978-2020), avant d'être éliminés en quart de finale par la Turquie, sur un "but en or".