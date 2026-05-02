Sénégal: 'Kundul', une fresque sur les valeurs ancestrales sénégalaises présentée en avant-première à Dakar

Dakar — Le réalisateur Mbaye Maniang Diagne a présenté, vendredi, en avant-première, son long métrage intitulé "Kundul", une oeuvre cinématographique qui se veut "historique et symbolique", en ce sens qu'elle s'attarde sur la transmission des valeurs traditionnelles dans un contexte contemporain marqué par la perte de repères.

Le film raconte l'histoire de Kundul, fils caché d'un roi, contraint de grandir dans l'ombre, loin du pouvoir détenu par son demi-frère, Alié, personnage dominé par la vanité et l'ambition.

Rejeté mais résilient, le jeune prince forge son identité dans la "case des hommes", lieu d'initiation où se construit la dignité nécessaire pour régner.

Dans un ancien royaume fictif, Kundul est tiraillé entre son devoir envers son peuple et son amour pour la princesse Yacine. Entouré de figures de sagesse comme le roi Ndiogou, le conseiller Fall, le griot Ubuntu et le guide spirituel Ngamane, il doit faire face à des trahisons internes et à la violence de chasseurs d'esclaves menés par des intrus étrangers.

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À travers cette fresque, le réalisateur propose une plongée dans les fondements culturels africains, où les communautés s'organisent pour défendre leur héritage face aux menaces extérieures.

Le récit met également en avant des thématiques fortes telles que la résilience, le sacrifice et la solidarité.

Selon Mbaye Maniang Diagne, Kundul se veut "un retour aux sources", un film qui réactualise les valeurs ancestrales constitutives de l'identité sénégalaise. Il insiste sur leur transmission à travers les grandes étapes de la vie sociale, notamment les baptêmes, mariages, obsèques, circoncisions, intronisations, mais aussi les échanges au quotidien.

"Il s'agit aujourd'hui d'encourager une réappropriation de ces valeurs dans un contexte où beaucoup de repères tendent à disparaître", a-t-il alerté, soulignant la portée éducative et culturelle de son oeuvre.

Accueilli par un public nombreux composé d'acteurs culturels, de professionnels du cinéma et d'amateurs, le film a suscité des réactions positives, saluant la qualité de la mise en scène et la profondeur du message porté.