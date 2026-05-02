Tunisie: Lancement officiel d'un nouveau traitement pour le diabète de type 2

La prise en charge du diabète en Tunisie s'apprête à connaître une évolution majeure avec l'annonce officielle, ce samedi 2 mai 2026, de l'introduction d'un nouveau médicament révolutionnaire. Cette déclaration fait suite à la publication, dès hier, de la circulaire de la Pharmacie Centrale autorisant sa mise sur le marché. Les patients pourront se procurer ce traitement en officine dès le mercredi 6 mai 2026, selon les précisions apportées par la docteure en pharmacie Tayssir Ben Houria lors d'une conférence de presse dédiée.

Un stylo injecteur unique pour un mois de traitement

Le nouveau dispositif se présente sous la forme d'un stylo injecteur contenant quatre doses, ce qui permet une administration unique par semaine. Destiné principalement aux adultes souffrant de diabète de type 2, ce traitement ne se contente pas de réguler la glycémie. Le Dr Ben Houria souligne que ses bénéfices s'étendent à l'amélioration de plusieurs indicateurs de santé fondamentaux, notamment la réduction du poids corporel et le renforcement de la santé cardiovasculaire, tout en garantissant une sécurité d'emploi pour les patients souffrant d'insuffisance rénale.

Conditions d'accès et tarification

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Bien que le médicament bénéficie de l'homologation du ministère de la Santé, son usage reste strictement encadré. Il ne pourra être délivré que sur présentation d'une prescription médicale émanant d'un spécialiste afin d'assurer un suivi thérapeutique optimal. Le coût d'une boîte, couvrant un mois complet de traitement, est fixé à 355 dinars tunisiens. À ce propos, la docteure a indiqué que des négociations débuteront prochainement avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) afin d'étudier les modalités de prise en charge de ce médicament pour les assurés sociaux.

Efficacité prouvée et sécurité rigoureuse

La fiabilité de ce traitement s'appuie sur des essais cliniques de grande envergure menés sur plus de 10 000 patients à travers le monde. Les résultats démontrent une supériorité notable en matière de contrôle glycémique et de perte de poids par rapport aux thérapies traditionnelles. Déjà commercialisé dans plus de 70 pays, le médicament a fait l'objet d'études de sécurité approfondies avant son introduction en Tunisie. Les autorités sanitaires insistent néanmoins sur le respect rigoureux des consignes d'utilisation et de la surveillance médicale.

L'urgence face à l'ampleur du diabète en Tunisie

L'arrivée de cette solution thérapeutique s'inscrit dans un contexte sanitaire préoccupant, alors que 23 % de la population tunisienne est touchée par le diabète. La complexité de cette pathologie est accentuée par une forte prévalence de l'excès de poids et de l'obésité chez les patients, des facteurs qui augmentent drastiquement les risques de complications cardiaques et rénales. Dans cette optique, l'accès à des traitements plus performants et plus simples d'utilisation devient une nécessité impérieuse pour améliorer la qualité de vie des malades.