Tunisie: Semi-Marathon de Bizerte - La seconde édition, cap sur l'international

Le 10 mai 2026, Bizerte accueillera la deuxième édition de son semi-marathon, organisée par le Running Club Bizerte. Après le succès historique de la première édition en juin 2025, les organisateurs reviennent avec une ambition renouvelée : consolider l'expérience acquise, élargir le rayonnement de l'événement et inscrire Bizerte sur la carte des grandes compétitions internationales.

Cette année, 2 500 athlètes venus de plusieurs pays prendront le départ. Tunisiens, Algériens, Marocains, mais aussi coureurs d'Europe et d'Afrique subsaharienne, on y verra même des coureurs venus d'Inde. Tous se retrouveront dans un esprit de dépassement et de fraternité sportive. Cette diversité illustre la volonté des organisateurs de faire du semi-marathon de Bizerte un rendez-vous incontournable au-delà des frontières nationales.

Quatre courses pour tous les profils

Afin de permettre à chacun de vivre l'expérience, le programme propose :

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1 km pour les enfants et jeunes débutants,

5 km pour les amateurs et marcheurs,

10 km pour les coureurs confirmés,

21 km pour les athlètes aguerris.

Cette pluralité de distances traduit la volonté d'ouvrir la compétition à toutes les générations et à tous les niveaux.

Fort de l'expérience de la première édition, le comité d'organisation a mené une auto-évaluation rigoureuse afin d'identifier les points à améliorer. Les remédiations apportées concernent notamment :

une meilleure gestion des flux de participants et spectateurs

un renforcement des dispositifs de sécurité et d'assistance médicale

une optimisation du parcours pour offrir à la fois performance et beauté du cadre

une logistique plus fluide, avec des zones de ravitaillement et d'accueil repensées.

Ces ajustements témoignent d'une volonté claire : offrir aux athlètes et au public une expérience sportive et humaine de qualité supérieure.

Le village semi-marathon, coeur battant de l'événement

Grande nouveauté de cette édition, un village semi-marathon sera installé au coeur de Bizerte. Il proposera :

Des séances d'animation et d'initiation sportive,

Des stands de partenaires et sponsors,

Des espaces de convivialité pour les familles et les spectateurs,

Des rencontres avec les athlètes et des activités culturelles.

Ce village transformera l'événement en véritable fête populaire, où sport et culture se rejoignent pour célébrer la vitalité de Bizerte.

Des organisateurs aguerris et visionnaires

À la tête de ce projet, le Dr Mohamed Gabsi et son équipe du Running Club Bizerte incarnent la passion et la persévérance. Leur objectif n'est plus seulement de maintenir l'événement, mais de l'inscrire durablement dans le calendrier sportif international. Ils voient dans ce semi-marathon un levier multidimensionnel :

Dynamiser la vie sportive locale

Promouvoir l'image de Bizerte comme destination touristique et culturelle

Favoriser les échanges interculturels à travers le sport...

Le semi-marathon de Bizerte n'est plus une simple initiative locale : il est devenu un symbole de renaissance sportive et sociale. En consolidant les acquis de la première édition et en ouvrant ses horizons à l'international, la seconde édition promet d'être un moment fort, où la passion de la course se conjugue avec l'ambition d'un rayonnement mondial.