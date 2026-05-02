Tunisie: Derby Club Africain/Stade Tunisien à Radès - Le plan de circulation et de sécurité pour ce dimanche

À l'occasion de la rencontre de la 13ème journée du championnat de la Ligue Professionnelle 1 opposant le Club Africain au Stade Tunisien, prévue ce dimanche 3 mai 2026 à 16h00 au stade Hammadi Agrebi de Radès, le ministère de l'Intérieur a annoncé un dispositif de circulation spécifique.

Accès et horaires d'ouverture

Les portes du stade ouvriront dès 13h00. Les autorités recommandent vivement aux supporters d'arriver le plus tôt possible pour éviter les encombrements. Il est impératif pour tout détenteur de billet ou d'abonnement de le présenter aux différents barrages de sécurité avancés, notamment au niveau de l'entrée du stade côté autoroute ainsi qu'aux carrefours Oued Meliane, BSB et Nobo.

Restrictions de circulation

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Le stationnement et la circulation de tous les types de véhicules sont strictement interdits sur la Route Nationale 1, dans la partie comprise entre le carrefour Chouchet Radès et celui de Borj Cedria Ezzahra. Cette mesure s'appliquera de 12h00 à 20h00, à l'exception des spectateurs munis de billets ou d'abonnements se rendant directement au stade.

Organisation des parkings par zone

Afin de fluidifier l'arrivée des supporters, la répartition des parkings a été définie comme suit :

Le parking Nord est réservé aux abonnés et aux détenteurs de billets Pelouse et Virage. L'accès se fait soit par l'échangeur du stade vers l'entrée principale, soit par les carrefours Nobo et du Village Méditerranéen.

Le parking Sud est quant à lui dédié aux spectateurs munis de billets Tribune et Enceinte. Trois itinéraires sont possibles : via l'autoroute Tunis-Sousse par l'échangeur de Borj Cedria, par la Route Nationale 1 via le carrefour de la Nouvelle Médina, ou encore par le carrefour du Village Méditerranéen en tournant à gauche.

Enfin, l'accès aux parkings d'honneur est strictement réservé aux détenteurs de billets Loges et aux journalistes, exclusivement par l'entrée principale.

Consignes de sécurité

Le ministère de l'Intérieur insiste sur l'obligation de garer les véhicules à l'intérieur des parkings sécurisés pour garantir la fluidité du trafic lors de la sortie. Les autorités appellent également au strict respect du code de la route, mettant en garde contre le transport irrégulier de passagers, la surcharge des véhicules et tout comportement au volant jugé imprudent ou dangereux.