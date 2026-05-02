Tunisie: Volley/Coupe de Tunisie (1/4 de finale) - Le CS Sfaxien et le MS Boussalem qualifiés

Le CS Sfaxien et le MS Boussalem se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de Tunisie de volley-ball (saison 2025-2026), en battant respectivement le CO Kélibia (3-1) et la Saydia Sidi Boussaid (3-0), à l'issue des quarts de finale disputés samedi.

Les deux équipes qualifiées formeront le dernier carré avec l'Etoile du Sahel et l'Espérance de Tunis. Les étoilés ont validé leur ticket, vendredi, aux dépens de l'UST Sfax 3-0, tandis que les « sang et or » ont profité du forfait de l'ASTT Sfax pour passer au prochain tour.

Au prochain tour, l'Espérance de Tunis, tenant du titre, croisera le CS Sfaxien, samedi. Le lieu du match sera déterminé par tirage au sort. L'autre demi-finale verra l'Etoile du Sahel accueillir le MS Boussalem, vendredi (15h00).

Les résultats

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. Quarts de finale

Vendredi 1er mai

Salle Bejaoui de Sfax :

UST Sfax - Etoile du Sahel 0-3

Samedi 2 mai

Salle Bejaoui de Sfax :

CS Sfaxien - CO Kélibia 3-1

Salle de Boussalem :

MS Boussalem - Saydia SBS 3-0

Salle Zouaoui :

Espérance de Tunis - ASTT Sfax match annulé suite au retrait de l'ASTT Sfax. L'Espérance est qualifiée.

Demi-finales :

Vendredi 8 mai (15h00) : Etoile du Sahel - MS Boussalem

Samedi 9 mai : Espérance de Tunis - CS Sfaxien (lieu déterminé par tirage au sort)