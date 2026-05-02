Tunisie: La médecine à l'ère de l'intelligence artificielle Une révolution à gouverner

Pour le Dr Moez Ben Ali, l'intégration de l'intelligence artificielle dans le sanctuaire médical n'est pas une simple mise à jour technique, mais une rupture paradigmatique majeure. Ce cancérologue et chercheur de pointe postule qu'en passant d'une médecine réactive à une science prédictive, l'humanité pourrait non seulement terrasser ses pathologies les plus tenaces, mais aussi repousser les frontières biologiques de la longévité. Un plaidoyer lucide qui place la souveraineté technologique et l'éthique au coeur de la survie de nos systèmes de santé.

Samedi 26 avril 2026, le Dr Moez Ben Ali a donné une conférence sur l'impact de l'IA sur la santé humaine. Grâce à l'IA, toutes les maladies disparaîtraient et l'espérance de vie irait aux limites de 150/160 ans, en bonne santé, celle d'une personne de 30 ans.

Le Docteur Moez Ben Ali est cancérologue, chercheur en oncologie et spécialiste du développement des médicaments anticancéreux. Titulaire d'un PhD en biologie moléculaire, il est un leader d'opinion (KOL) reconnu à l'international, dans le domaine de la santé et de l'innovation thérapeutique. Professeur invité dans plusieurs universités à travers le monde, il s'engage activement dans la transformation des systèmes de santé et la promotion d'une médecine de précision intelligente, accessible et équitable.

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Fort d'un parcours au sein de grandes organisations pharmaceutiques internationales, il a occupé des fonctions stratégiques, de premier plan et continue de diriger des équipes multidisciplinaires dédiées au développement clinique. Il a contribué de manière déterminante à l'approbation de plusieurs médicaments anticancéreux, dont un certain nombre, aujourd'hui, est devenu un standard de traitement.

Membre de plusieurs boards scientifiques et groupes coopérateurs internationaux, il est également reconnu comme l'un des pionniers de la médecine de précision moderne. Fondateur du programme CancerZero, il porte une vision ambitieuse d'une "intelligence-based medicine", où la science, la technologie et l'équité convergent pour redéfinir en profondeur la prise en charge du cancer et, plus largement, l'avenir des systèmes de santé.

Nous sommes à l'aube d'un basculement silencieux, dit-il, mais d'une ampleur inédite.

La médecine, telle que nous l'avons connue pendant des siècles, fondée sur l'observation, l'expérience et l'intuition clinique, est en train de céder la place à une médecine d'un nouveau type : une médecine pilotée par l'intelligence artificielle.

Ce qui est en jeu aujourd'hui dépasse de loin une simple innovation technologique.

Nous assistons à une transformation profonde de la nature même du raisonnement médical. Une vraie revolution.

Pendant longtemps, le progrès s'est fait par extension de nos capacités sensorielles: le stéthoscope, l'imagerie, la biologie. Mais, pour la première fois, dans l'histoire de la médecine, ce n'est pas notre capacité à voir ou à mesurer qui est augmentée, c'est notre capacité à comprendre, à relier, à anticiper, affirme-t-il.

L'intelligence artificielle ne se contente plus d'assister ou d'augmenter la capacité du médecin. Elle commence à penser avec lui.

De l'empirisme à l'intelligence

L'empirisme médical a été une formidable construction humaine. Il a permis des avancées majeures, mais il reste, par essence, limité. Aucun esprit humain, aussi brillant soit-il, ne peut traiter simultanément des millions de variables biologiques, génétiques, environnementales.

L'intelligence artificielle, elle, le peut et le fait très bien.

Elle détecte des corrélations invisibles, identifie des signaux faibles, prédit des trajectoires cliniques. Elle transforme la médecine réactive en une médecine prédictive. Elle nous fait passer d'un modèle où l'on traite la maladie à un modèle où l'on anticipe son évolution, voire son apparition.

Ce n'est pas une amélioration du système existant. C'est un changement de paradigme.

Vers une médecine augmentée du patient au médecin

L'un des développements les plus fascinants est celui des jumeaux numériques.

Ces répliques virtuelles du patient permettent de simuler des traitements avant même de les administrer. Nous entrons dans une médecine où l'erreur peut être testée sans risque, où la décision devient calculée et individualisée à l'extrême.

Mais, cette transformation ne concerne pas uniquement le patient. Elle concerne aussi le médecin lui-même.

Des systèmes émergent aujourd'hui, pour créer de véritables jumeaux numériques du médecin, capables d'augmenter ses capacités cognitives, d'analyser des données complexes, d'assister la décision, en temps réel. L'IA n'est pas simplement un outil clinique : elle devient une extension de l'intelligence médicale.

Cela redéfinit profondément le rôle du soignant.

Le risque de déshumanisation et l'opportunité inverse

Toute révolution porte en elle ses risques.

L'intelligence artificielle peut, si elle est mal utilisée, éloigner le médecin du patient. Elle peut réduire la relation de soin à une suite de décisions algorithmiques.

Mais, elle peut aussi produire l'effet inverse escompté.

En automatisant les tâches techniques, en optimisant les décisions, elle peut libérer du temps, de l'attention, de la présence. Elle peut permettre au médecin de redevenir pleinement ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être : un acteur humain du soin.

Il faut néanmoins poser une vérité essentielle : l'intelligence artificielle ne remplace pas le médecin. Elle remplace déjà celui qui ne l'utilise pas.

Demain, elle remplacera surtout les fonctions techniques du soin.

Le médecin, lui, devra évoluer, devenir un scientifique, un stratège, un penseur.

L'enjeu majeur : l'équité.

Si elle est mal construite, l'intelligence artificielle pourrait amplifier les inégalités les plus profondes.

Des modèles entraînés uniquement sur des populations occidentales produiront une médecine biaisée, inadaptée à d'autres contextes biologiques, culturels et environnementaux.

Mais, à l'inverse, si elle est pensée de manière inclusive, l'IA peut devenir le plus grand levier d'accès aux soins de l'histoire humaine.

Elle démocratisera le droit à la santé, loin de toutes les acceptions et les marginalisations racistes et suprémacistes.

La question n'est donc pas technologique. Elle est politique, éthique et globale.

La Tunisie face à l'histoire

Pour des pays comme la Tunisie, le moment est critique.

Nous avons, en partie, manqué la révolution de la santé numérique. Or, cette infrastructure est le socle indispensable à toute intégration de l'intelligence artificielle.

Sans données structurées, sans systèmes interconnectés, sans plateformes sécurisées, l'IA reste une promesse théorique inadaptable à notre réalité'.

Il est urgent d'engager une transformation profonde :

· Déployer une infrastructure numérique de santé

· Créer des data centers et cloud souverains

· Mettre en place des cadres réglementaires adaptés

· Structurer des plateformes d'échange de données

· Former des experts spécialisés en IA appliquée à la santé

Car, il faut le reconnaître, nous avons des experts en technologie, mais très peu d'experts en IA appliquée à la médecine, qui est un domaine d'une complexité spécifique. C'est là que se joue la souveraineté sanitaire de demain.

Repenser la formation médicale

On ne pourra pas construire la médecine de demain, avec les médecins d'hier.

La formation doit être repensée en profondeur.

Le médecin devra devenir un clinical scientist, capable de comprendre les données, les modèles, les algorithmes. Le pharmacien devra évoluer vers la biotechnologie. Le biologiste vers la science des systèmes et de la donnée.

Mais, au-delà des compétences techniques, une dimension essentielle devra être renforcée :

la réflexion éthique, philosophique, humaine.

Car plus la médecine devient technologique, plus elle doit rester consciente de ce qu'elle est fondamentalement : une relation humaine.

Vers une médecine "intelligence-driven"

La médecine de demain est appelée à devenir prédictive, personnalisée, continue et de plus en plus virtuelle. Les structures de soins évolueront vers des systèmes hybrides, où l'hôpital cesse d'être un lieu pour devenir une présence. L'ambition n'est pas simplement, de vivre plus longtemps. Elle est de vivre mieux, plus longtemps.

La question ultime: la révolution est déjà là.

Elle est irréversible. La seule question qui demeure est celle-ci :

qui en définira les règles ? et au service de quelle vision de l'Humanité ?

La technologie est prête. C'est désormais à notre intelligence collective de s'élever à son niveau.

Vivre jusqu'à 160 ans, avec une bonne santé de trente ans, est désormais un rêve réalisable dans un futur proche.

L'époque du trans humanisme est à nos portes, où l'homme est appelé à partager sa vie avec les machines qu'il a inventées.

Nous ne sommes plus à l'ère de la révolution industrielle. Nous entrons dans une époque où l'homme est tenu de réaliser le meilleur de ce qu'il couve de Vrai, de Bien et de Beau.