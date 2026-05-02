Tunisie: Faux comptes, arnaques et blanchiment - 26 personnes arrêtées dans un vaste réseau

La police judiciaire tunisienne a démantelé un réseau criminel spécialisé dans l'escroquerie électronique et le blanchiment d'argent, arrêtant 26 personnes et saisissant d'importants moyens logistiques et financiers, a annoncé ce samedi la Direction générale de la sûreté nationale.

Selon le communiqué officiel, cette opération a été menée par la sous-direction des affaires criminelles à l'issue d'investigations approfondies, combinant enquêtes de terrain, analyses techniques et témoignages de nombreuses victimes. Elle a permis de mettre au jour une organisation structurée exploitant des méthodes sophistiquées de fraude en ligne.

Un mode opératoire bien rodé

Les membres du réseau procédaient à la création de faux comptes et pages sur les réseaux sociaux afin de proposer à la vente divers produits à des prix attractifs. Une fois la confiance établie, ils passaient à une phase plus élaborée consistant à pirater des comptes électroniques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les fraudeurs utilisaient ensuite ces comptes compromis pour contacter des proches des victimes, leur faisant croire que le titulaire du compte était retenu dans une unité sécuritaire. Sous ce prétexte, ils les orientaient vers un prétendu avocat qui exigeait le paiement d'une somme d'argent, présentée comme une amende, en échange de la libération de la personne concernée.

Les fonds étaient ensuite récupérés via des mandats postaux, par des complices chargés d'effectuer les retraits.

Saisies et poursuites judiciaires

L'opération a permis la saisie de deux camions, de plusieurs motos, de documents utilisés pour les transferts financiers, de téléphones portables servant aux opérations frauduleuses, ainsi que de sommes d'argent.

Sur instruction du parquet près le tribunal de première instance de Tunis, les 26 suspects ont été placés en garde à vue. Ils font face à plusieurs chefs d'accusation, notamment blanchiment d'argent, atteinte aux biens et aux personnes, traitement de données personnelles sans consentement, préjudice intentionnel au patrimoine d'autrui et atteinte à un système d'information dans le cadre d'une organisation criminelle.

Les autorités ont indiqué que les investigations se poursuivent afin d'identifier l'ensemble des ramifications du réseau et de déterminer toutes les circonstances de cette affaire.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts visant à lutter contre la cybercriminalité en Tunisie, où les escroqueries en ligne connaissent une recrudescence, touchant un nombre croissant de citoyens.