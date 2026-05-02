Tunisie: Le cash explose et atteint un niveau record en 2025

La circulation des billets de banque et des pièces en Tunisie a atteint un niveau inédit en 2025, franchissant le seuil de 26,8 milliards de dinars, en forte progression sur un an, selon les dernières données publiées par la Banque centrale de Tunisie.

D'après le rapport relatif aux états financiers de la Banque centrale pour l'exercice 2025, le volume de monnaie fiduciaire en circulation s'est établi à 26,876 milliards de dinars à fin décembre, contre 22,594 milliards de dinars un an plus tôt, soit une augmentation annuelle de 4 282,1 millions de dinars.

Cette évolution traduit une accélération marquée du rythme de croissance de la circulation monétaire. Sur la période allant de fin décembre 2024 à fin décembre 2025, la progression a atteint 19 %, contre 8,4 % entre fin 2023 et fin 2024, illustrant un net regain de la demande en liquidités.

La Banque centrale souligne que les billets de banque continuent de dominer largement la structure de la masse monétaire en circulation. Ils représentent à eux seuls près de 98 % du total, confirmant la prédominance persistante du cash dans les usages de paiement en Tunisie.

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Ces données interviennent dans un contexte où la circulation fiduciaire reste un indicateur clé de l'activité économique informelle et des habitudes de consommation, dans un environnement marqué par une utilisation encore limitée des moyens de paiement électroniques.