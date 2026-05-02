Tunisie: Aïd al-Adha 2026 - Ces pays annoncent déjà la date... par calcul astronomique

Plusieurs pays et instances religieuses ou scientifiques ont déjà annoncé, sur la base de calculs astronomiques, la date probable de l'Aïd al-Adha 2026. Sans attendre l'observation officielle du croissant lunaire, ces projections convergent vers une même échéance : le mercredi 27 mai 2026.

Selon les données astronomiques relatives à la conjonction lunaire prévue le 16 mai 2026, le début du mois de Dhou al-Hijja serait fixé au 18 mai, ce qui place mécaniquement l'Aïd al-Adha au 27 mai. Une estimation largement partagée à l'échelle internationale.

Une convergence scientifique mondiale

Dans plusieurs pays, des organismes scientifiques ou religieux ont déjà communiqué cette date sur la base de calculs précis.

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En Tunisie, la Cité des sciences de Tunis a annoncé que l'Aïd devrait correspondre, d'un point de vue astronomique, au mercredi 27 mai 2026, après analyse des conditions de visibilité du croissant lunaire.

Au Maroc, des astronomes nationaux, dont Hassan Talibi, aboutissent à la même conclusion : la visibilité du croissant le 17 mai rend probable un début de Dhou al-Hijja le 18 mai, fixant ainsi l'Aïd au 27 mai 2026.

En Europe et en Amérique du Nord, certaines instances vont plus loin en adoptant directement le calcul astronomique pour établir leur calendrier religieux.

En France, des institutions comme le Conseil théologique musulman de France ont officiellement annoncé la date du 27 mai 2026, en se basant sur les données astronomiques liées à la conjonction et à la visibilité du croissant.

Aux États-Unis, le calendrier islamique diffusé par des organismes comme la Fiqh Council of North America repose également sur ces calculs, indiquant la même date pour l'Aïd.

Il est à noter que l a Turquie fait figure d'exception dans le monde musulman. En effet, l'organisme officiel Diyanet adopte depuis plusieurs années le calcul astronomique pour fixer les dates religieuses.

L'Aïd al-Adha 2026 y est ainsi déjà positionné au 27 mai, sans dépendre de l'observation visuelle.

Monde arabe : des calculs connus mais non décisionnels

Alors, dans plusieurs pays arabes, notamment en Arabie saoudite, aux Émirats ou en Égypte, les calculs astronomiques sont également établis et largement diffusés.

Ces projections indiquent elles aussi une célébration le 27 mai 2026, en cohérence avec les paramètres de visibilité du croissant lunaire à Riyad et dans la région.

Cependant, dans ces pays, ces données restent indicatives, l'annonce finale dépendant toujours de l'observation officielle du croissant.

Ceci pour dire que malgré la diversité des méthodes (calcul ou observation), un constat s'impose : toutes les projections astronomiques convergent vers le mercredi 27 mai 2026.

Cette quasi-unanimité s'explique par : une conjonction lunaire clairement identifiée le 16 mai, des conditions de visibilité jugées favorables dès le 17 mai et une cohérence globale à l'échelle internationale

Mais si ces annonces se multiplient, elles ne constituent pas des décisions officielles dans la majorité des pays musulmans. Car la confirmation finale reste généralement liée à l'observation du croissant lunaire, prévue autour du 16 mai 2026, ce qui peut entraîner, comme chaque année, un décalage d'un jour selon les pays.