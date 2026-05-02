Tunisie: Healthcare IT Forum 2026 - Accélérer la révolution digitale de la santé

À quelques jours de l'événement, le Healthcare IT Forum 2026 s'annonce comme l'immanquable rendez-vous des innovateurs de la santé. Les 5 et 6 mai, décideurs publics, DSI, experts IT, établissements de santé, laboratoires et industries pharmaceutiques se réuniront pour accélérer la transformation digitale du secteur.

Organisé par Extra Com, sous l'égide du Ministère de la Santé et en partenariat avec le Centre Informatique du Ministère de la Santé (CIMS), Tunisie Telecom et soutenu par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et GIZ Tunisie, ce forum est la plateforme stratégique incontournable face aux mutations du secteur santé.

Une programmation d'excellence autour de 6 thématiques phares

Intelligence artificielle en santé (applications concrètes, limites et impacts sur les pratiques médicales) ; cybersécurité et protection des données (sécurisation des systèmes hospitaliers, laboratoires et industries pharmaceutiques) ; interopérabilité des systèmes d'information (fluidité des échanges, qualité des données et connexion public-privé) ;

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transformation digitale des établissements (performance des systèmes, parcours patient et optimisation des processus) ; digitalisation de l'industrie pharmaceutique (conformité, automatisation et technologies émergentes) ; innovation et startups santé (nouveaux modèles, solutions disruptives et dynamique innovante).

Rencontres B2B et expérience immersive

Les participants profiteront d'espaces dédiés pour échanger directement avec des partenaires stratégiques, identifier des opportunités de collaboration et lancer des projets innovants en santé digitale. Un cadre idéal pour tisser des liens public-privé à haute valeur ajoutée, combinant networking qualifié avec les décideurs clés, découverte de solutions innovantes et partage de bonnes pratiques.