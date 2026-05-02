Tunisie: Voici la liste des banques intégrées à la plateforme des chèques

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a publié la circulaire n°2026-05 portant mise à jour de la liste des institutions financières adhérant à la plateforme électronique unifiée des chèques. Entrée en vigueur le 24 avril 2026, cette décision concerne 25 banques et établissements, dans le cadre de la modernisation du système de paiement en Tunisie.

Cette plateforme, mise en place pour sécuriser et digitaliser le traitement des chèques, s'inscrit dans la continuité des réformes engagées ces dernières années par la BCT afin de renforcer la transparence des transactions et de réduire les risques liés aux instruments de paiement papier, notamment les chèques sans provision.

Une liste élargie de 25 établissements

Selon la circulaire, les institutions adhérentes à ce dispositif sont :

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Al Baraka Bank Tunisie, ALUBAF, Amen Bank, Arab Tunisian Bank (ATB), Attijari Bank, Bank ABC, BH Bank, Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT), Banque Nationale Agricole (BNA), Banque de Tunisie (BT), Banque de Tunisie et des Émirats (BTE), Banque Tuniso-Koweïtienne (BTK), Banque Tuniso-Libyenne (BTL), Banque Tunisienne de Solidarité (BTS), Banque Zitouna, Citi Bank, North Africa International Bank (NAIB), Office National des Postes, Qatar National Bank (QNB), Société Tunisienne de Banque (STB), Tunis International Bank (TIB), Tunisian Saudi Bank (TSB), Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie (UBCI), Union Internationale de Banques (UIB) et Wifak Bank.

Cette liste traduit une large mobilisation du secteur bancaire et financier autour de cette infrastructure numérique, appelée à devenir un outil central dans la gestion des chèques à l'échelle nationale.

Un levier de sécurisation et d'efficacité

La plateforme unifiée permet notamment une meilleure traçabilité des chèques, une vérification plus rapide des informations et une réduction des délais de traitement. Elle vise également à limiter les fraudes et à renforcer la confiance entre les différents acteurs économiques.

Pour la Banque centrale, cette évolution constitue une étape clé vers la digitalisation des moyens de paiement en Tunisie, dans un contexte où le recours au chèque reste encore largement répandu, notamment dans les transactions commerciales.

En intégrant l'ensemble des principales banques du pays ainsi que certaines institutions financières, la BCT entend améliorer l'efficacité globale du système financier et encourager l'adoption progressive de solutions numériques.