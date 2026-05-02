Tunisie: Dernier virage du championnat national - Sacrée VAR !

Décidément, la VAR a régné en maître à l'occasion de cette 27e journée du championnat et ses décisions n'ont été contestées nulle part et d'aucune manière. Pourtant, tout au long des journées précédentes et surtout les deux dernières, tout le monde y allait de ses réclamations au point de commencer à douter de tout et de tous.

Mais que s'est-il passé pour que les joueurs, en dépit de l'enjeu (nous sommes en fin de saison et les points comptent double, il ne faudrait pas l'oublier), il n'y eut aucune réaction qui puisse être signalée comme répréhensible ? C'est tant mieux, pourrait-on conclure, mais cela prouve qu'il est possible de mettre tout le monde d'accord et que l'on ait mis un terme à ce doute qui a rongé ceux qui s'en servaient, pour expliquer leurs maladresses ou leur manque d'initiative.

Cet «outil» que l'on a inventé pour réduire les réclamations, aider les arbitres et non pas pour empiéter sur leur autorité, s'avère utile. Surtout lorsque les rencontres qui opposent deux équipes qui jouent gros et qui s'accrochent à tous les détails pour s'approprier l'avantage, sont attisées par des fans qui ne lâchent rien. Et pourtant, cette journée n'a pas été facile avec des équipes quelque peu surexcitées par l'enjeu.

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Les unes cherchaient à résorber leur retard, les autres à s'éloigner de la zone dangereuse. La VAR remise en question, accusée de tous les maux, si bien que l'on s'est ingénié à détecter bruits et chuchotements, a tenu bon et les décisions prises n'ont à aucun moment pesé sur la qualité du jeu et n'ont nullement influencé le comportement des joueurs. Comme quoi, lorsque l'on veut, on peut. C'est une question d'homme et même si on a apprécié en cette journée importante les enregistrements de la VAR, ce sont des hommes qui ont décidé.

Parce qu'ils se sont tout simplement appliqués, pour être au-dessus de la mêlée et pour donner à chacun ce qui lui revenait, sans calculs ni préjugés.