Tunisie: Relégué officiellement en ligue 2 - L'ASG capitule

La défaite à Monastir et le passage des Béjaois à 28 points après leur succès sur le CAB ont donné le coup de grâce aux Gabésiens et enterré leurs dernières illusions.

Cette fois, c'est bien fini. Avec 18 points, il est devenu impossible au Carrelage de Gabès, même avec le plein de points dans les trois matches restants, de rattraper les 10 longueurs de retard sur les Cigognes de Béja treizièmes au classement général. Logiquement, ça fait plusieurs semaines que ce triste destin des Gabésiens était prévisible. Il ne faisait pas même l'ombre d'un doute.

Quand un club traverse un long passage à vide dans un moment crucial du championnat avec six matches successifs sans victoire et trois faux-pas à domicile face à ses concurrents directs, on ne peut pas lui prédire, contre vents et marées, un sort différent.

Le septième passage à côté de la plaque, avec cette défaite contre l'USM, a tout simplement été la goutte qui a fait déborder le vase

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Feu de paille

Le dernier espoir auquel s'étaient accrochés Abdelkader Chwaya et ses partenaires était ce match contre les Bleus de Monastir qui offrait une ultime opportunité de remporter un succès qui leur aurait permis de continuer à lutter jusqu'au bout.

Mais on savait que la tâche serait très rude face à un adversaire devant l'obligation de rachat après sa défaite à Ben Guerdane.

Néanmoins, une bonne entame de rencontre a donné l'illusion que le miracle pourrait avoir lieu avec une occasion en or qui s'était présentée à Mohamed Ameur Jouini pour débloquer le match au profit des Gabésiens. Faux pressentiment. L'occasion est malheureusement loupée malgré le tête-à-tête avec Abdessalam Hallaoui. Et ironie du sort, l'ASG encaisse dans la foulée un but qui va le déboussoler et jeter un grand désarroi dans ses rangs. Son portier Abdelkader Chwaya, après avoir annihilé deux autres tentatives de but, va baisser les bras en s'inclinant une deuxième fois.

Deux buts à zéro avant cinq minutes de la fin, le match était terminé et la défaite tant redoutée consommée. Il restait quand même un petit brin d'espoir de ne pas officialiser la descente en Ligue 2 : faux-pas de l'OB et de la JSK dans leur fief jeudi. Si les Aghlabides ont perdu contre l'USBG et restés accessibles avec 24 points, les Cigognes de Béja n'ont pas raté l'aubaine pour empocher un succès qui les a placés à 10 points des Gabésiens. Ces derniers n'avaient plus qu'à capituler et prendre acte de leur descente aux enfers.

Un bilan accablant

Un sort mérité pour les partenaires de Hosni Guezmir au regard des statistiques des 27 matches joués qui ne trompent pas et qui ne plaident guère en leur faveur.

Avec trois victoires seulement, neuf nuls et un record de quinze défaites, 11 buts seulement marqués et 33 encaissés, ces chiffres accablants parlent d'eux-mêmes. On aurait tort toutefois d'incriminer seulement les joueurs ou les entraîneurs qui se sont succédé au chevet d'une Zliza malade.

La direction du club gabésien assume une grosse part de responsabilité dans cet échec cuisant. Elle est même la première à en devoir porter le chapeau. Et les griefs qui lui ont été faits sont nombreux. A commencer par la préparation bâclée en été pour présenter un effectif des plus modestes une semaine avant le démarrage de la saison. Et aussi un mercato hivernal raté également avec cinq nouvelles recrues engagées le 31 janvier, mais qui n'ont été qualifiées qu'au mois de mars après la levée de l'interdiction de recrutement.

Et puis, il y a eu cette incapacité à gérer une crise financière des plus aiguës et à trouver d'autres ressources que la subvention habituelle du Groupement chimique qui n'a pas été débloquée au moment où l'ASG en avait le plus besoin.

Dans un championnat professionnel, de tels handicaps ne pardonnent pas. Un tas de leçons à retenir pour préparer un retour en élite, non pas dans la précipitation et dans l'aveuglement, mais sur des bases plus saines et plus solides.