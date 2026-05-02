Tunisie: Chaos sur l'A1-Sidi Khelifa - Deux poids lourds et plusieurs voitures entrent en collision et paralysent le trafic routier

Un grave accident de la circulation s'est produit sur l'autoroute A1 reliant Tunis à Sousse, provoquant d'importants dégâts matériels et paralysant le trafic en direction de la capitale.

La portion d'autoroute reliant Sousse à Tunis a été le théâtre d'une scène de chaos hier au niveau de la station de Sidi Khelifa. Un carambolage spectaculaire a impliqué deux poids lourds, plusieurs véhicules de tourisme ainsi qu'un taxi interurbain (louage). La violence du choc a laissé les carcasses des véhicules éparpillées sur les voies, témoignant de l'ampleur de la collision.

Dès l'alerte donnée, les unités de la Protection Civile et plusieurs ambulances ont été dépêchées sur les lieux pour sécuriser la zone et porter secours aux éventuelles victimes. Si les premières données font état de dégâts matériels considérables, l'intervention rapide des secours a permis de prendre en charge la situation dans les plus brefs délais.

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Cet incident a généré un blocage massif de la circulation, créant des kilomètres de bouchons pour les usagers se dirigeant vers Tunis. Les patrouilles de la Garde nationale routière ont dû redoubler d'efforts pour réguler le flux incessant de véhicules et procéder au remorquage des engins accidentés. L'objectif était de dégager la chaussée au plus vite afin d'éviter tout suraccident sur cet axe stratégique, réputé pour sa très forte densité de trafic.