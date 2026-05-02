Angola: La mission angolaise auprès de l'ONU déplore le décès du général 'Toka'

Luanda — La mission permanente de l'Angola auprès des Nations Unies à New York a exprimé, jeudi, sa profonde tristesse à l'occasion du décès de l'ancien ambassadeur et général de l'Armée à la retraite, António José Condesse de Carvalho, dit "Toka", survenu le 29 avril en Espagne des suites d'une maladie.

Dans une note de condoléances adressée à l'ANGOP, l'institution souligne le parcours de l'illustre disparu en tant que combattant de la lutte pour la libération nationale, avec une participation active contre le régime colonial portugais.

Le document rappelle également son rôle de commandant de la Marine angolaise dans la période postindépendance, ainsi que sa carrière diplomatique au cours de laquelle il a représenté l'Angola en tant qu'ambassadeur à Cuba et en Algérie.

Selon la note, "Toka" laisse un héritage de dévouement à la patrie, marqué par son engagement en faveur de l'affirmation de l'Angola sur la scène internationale.

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En ce moment de douleur et de deuil, la mission permanente de l'Angola auprès des Nations Unies adresse à la famille éplorée ses condoléances les plus sincères.

Originaire de la région du Lueka, dans la municipalité de Damba, province d'Uíge, le défunt s'est distingué comme une figure majeure de l'histoire contemporaine de l'Angola, avec un parcours étroitement lié à la lutte pour l'indépendance nationale et à la construction de l'État.