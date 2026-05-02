Angola: Les chutes de Caculo Cabaça émerveillent les étudiants universitaires

Ndalatando — Un groupe d'étudiants de l'Institut Supérieur Polytechnique de Ndalatando (ISPDNd) s'est déclaré impressionné par la beauté des chutes situées à proximité de l'aménagement hydroélectrique de Caculo Cabaça, dans la province de Cuanza-Norte.

Le groupe, composé d'étudiants en dernière année du cursus de Génie Électrotechnique de l'ISPDNd, a visité le site vendredi dans le cadre d'une activité combinant étude et immersion dans la nature.

Enveloppées d'un paysage luxuriant, caractérisé par une végétation dense et des formations rocheuses imposantes, les chutes de Caculo Cabaça suscitent l'intérêt des visiteurs, notamment des jeunes à la recherche de destinations naturelles encore peu explorées.

Le bruit des eaux en chute libre et l'atmosphère paisible créent un cadre idéal pour la contemplation et les moments de convivialité.

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À l'issue de la visite, les jeunes ont qualifié l'expérience de « mémorable ».

« C'est un lieu incroyable, unique, qui dégage une grande sérénité. Je ne m'attendais pas à découvrir un paysage aussi beau ici », a déclaré Priscila da Costa, visiblement impressionnée.

L'étudiant Fábio Adriano a souligné que, au-delà de son potentiel touristique, la zone mérite une attention particulière pour sa valeur environnementale, la considérant comme un espace à préserver et à valoriser de manière durable.

Le vice-président chargé de la Recherche Scientifique et des Études Supérieures de l'ISPDNd, Cristóvão João Zua, a rappelé l'importance de protéger l'écosystème local, en évitant toute pratique susceptible de nuire à la nature dans cette zone.

Il a également souligné que la proximité des infrastructures de l'aménagement hydroélectrique de Caculo Cabaça confère une valeur ajoutée à la région, associant développement infrastructurel et richesse naturelle.

« Avec l'essor du tourisme intérieur, des lieux tels que les chutes de Caculo Cabaça se positionnent comme des destinations prometteuses, capables d'attirer les visiteurs et de contribuer à la diversification de l'économie », a-t-il déclaré.