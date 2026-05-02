Angola: La Police démantèle les derniers foyers d'orpaillage à Dongo

Dongo — La Police nationale a totalement désactivé l'exploitation aurifère dans la commune de Dongo, province de Huila, à la suite d'une opération finale menée vendredi pour expulser 200 orpailleurs restants, a annoncé samedi à Lubango le commandant provincial, commissaire Divaldo Martins.

La délégation provinciale du ministère de l'Intérieur à Huila a lancé, depuis le 21 avril, une opération d'envergure nommée « Quebra Molas », visant à fermer les sites d'orpaillage de la commune située à environ 290 kilomètres à l'est de Lubango.

L'action a mobilisé 100 agents de la Police d'Intervention Rapide (PIR), ainsi qu'un nombre équivalent réparti entre le Service d'Investigation Criminelle (SIC), la Migration et Étrangers (SME) et le Département d'Investigation et des Infractions Pénales (DIIP).

Dans une déclaration à l'ANGOP samedi, Divaldo Martins a précisé qu'après une semaine d'opération, plus de quarante mille personnes avaient été retirées du site, comprenant orpailleurs, commerçants, financeurs et autres intervenants.

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Il a souligné que l'opération avait été menée par un dispositif policier mixte, incluant forces spéciales, unités de circulation et enquête criminelle, sans qu'aucun incident ou agression ne soit signalé.

Le commissaire a indiqué qu'en plus de l'évacuation des orpailleurs, la police avait détruit les camps, le marché improvisé et toutes les infrastructures de soutien à l'orpaillage.

À ce jour, dix personnes ont été arrêtées en flagrant délit, transportant gravier, matériel et argent.

La Police a également saisi 11 millions de kwanzas, 10 motopompes, cinq générateurs, quatre véhicules, 10 motos et des armes à feu.