Angola: Le ministre de la Défense nationale appelle à la fermeté dans l'accomplissement des missions

Luanda — Le ministre de la Défense nationale, des Anciens Combattants et des Vétérans de la Patrie, Lúcio Amaral, a exhorté ce vendredi à Luanda les employés du ministère à poursuivre avec constance l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par le Statut organique.

Lúcio Amaral a lancé cet appel lors de sa cérémonie officielle de présentation, présidée par le ministre d'État et chef de la Maison militaire du président de la République, João Ernesto dos Santos.

Dans son discours, le ministre a remercié le président de la République, João Lourenço, de la confiance qu'il lui témoigne en lui confiant la direction du ministère, chargé, dans le cadre de ses attributions, de la Défense nationale et de l'exécution des autres obligations gouvernementales et politiques définies dans son Statut organique.

Selon le ministre, le programme d'action s'appuiera fondamentalement sur le programme actuel, qui sera analysé et ajusté.

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Concernant les ressources humaines, il a déclaré privilégier la continuité, avec quelques modifications mineures si nécessaire.

Le ministre de la Défense nationale, des Anciens Combattants et des Vétérans de la Patrie a déclaré compter sur le soutien du ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République dans cette nouvelle mission.

De son côté, le ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, João Ernesto dos Santos, a souligné que la qualité des fonctionnaires exige de tous une capacité à relever les défis en permanence.

Dans ce contexte, il a insisté sur le fait que « le général Lúcio Amaral, grâce à ses qualités incontestables et à son parcours militaire, méritait, au regard des autres candidats, la confiance du Président de la République et chef du pouvoir exécutif ».

Il a également mentionné la riche carrière de Lúcio Amaral, soulignant son brillant parcours au sein de l'armée angolaise où il fut l'un des meilleurs chefs militaires, avant d'accéder à des postes importants dans les Forces armées angolaises et à des responsabilités au sein de l'Exécutif.

Lúcio Amaral a notamment été secrétaire d'État à la Protection des Objectifs Stratégiques du ministère de la Défense nationale et des Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, ainsi que gouverneur de la province de Cuando.