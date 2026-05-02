Angola: Le Japon souhaite renforcer sa présence au pays

1 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MRA/AJQ/BS

Luanda — Toshihiro Kitamura, porte-parole du ministère japonais des Affaires étrangères, a exprimé vendredi à Luanda le souhait de son pays de renforcer sa présence en Angola à travers une coopération bilatérale.

La déclaration a été faite lors d'une rencontre avec la presse à l'occasion de la visite de trois jours du ministre japonais des Affaires étrangères, Motegi Toshimitsu, en Angola depuis jeudi, dans le cadre du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.

Au cours de cet échange informel avec les journalistes, Toshihiro Kitamura a souligné que le Japon vise une coopération mutuellement bénéfique avec les pays africains : « Nous souhaitons travailler de concert avec les pays africains. Nous avons besoin d'une coopération avantageuse pour les deux parties. »

Pour sa première visite en Angola, le porte-parole a rappelé que le Japon importe presque tout, le pays n'étant pas riche en ressources naturelles. « Nous ne disposons pas de grandes ressources minérales et importons donc presque tout au Japon », a-t-il précisé, ajoutant que le pays offre un potentiel important pour les investisseurs angolais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les données commerciales confirment que le pétrole, le gaz naturel, le charbon et les métaux précieux figurent parmi les principales importations du Japon, constituant ainsi l'épine dorsale de son économie dépendante de l'énergie.

Interrogé sur les initiatives japonaises de bourses d'études pour l'Afrique, Toshihiro Kitamura a rappelé que via l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), son Gouvernement propose le programme « African Business Education Initiative for Youth » (ABE Initiative). Lancée en 2013 lors de la 5e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD) par l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, cette initiative soutient les jeunes africains souhaitant étudier dans les universités japonaises et effectuer des stages en entreprise, renforçant ainsi les liens entre le Japon et l'Afrique.

De son côté, le chef adjoint de la mission diplomatique japonaise en Angola, Unno Tetsuya, a indiqué, sans entrer dans les détails, que l'environnement des affaires entre les deux pays reste loin d'être optimal et que beaucoup reste à faire, en dépendant des deux parties pour améliorer cette situation.

Il a par ailleurs annoncé la construction d'une usine d'engrais à Soyo, financée par le Japon.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.