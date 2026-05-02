Angola: Des biens du projet « Abraço Solidário » parviennent aux victimes des inondations

Benguela — Plus de trois mille tonnes de biens de première nécessité ont été livrées ce vendredi par le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS) aux victimes des inondations du fleuve Cavaco dans la province de Benguela.

Ces biens, collectés dans le cadre du projet «Abraço Solidário », ont été transportés dans des conteneurs de 40 pieds par 20 camions et visent à minimiser les pertes subies par plus de dix mille familles dont les maisons ont été inondées ou détruites par la force des eaux le 12 avril 2026.

Selon Luís Caetano, directeur du centre de production de la TPA à Benguela, qui a effectué la livraison au Gouvernorat de Benguela : « Aujourd'hui est un jour particulier, car les Angolais ont démontré, une fois de plus, que dans les moments de joie comme dans les moments de peine, ils restent unis.»

Il a expliqué que, pendant près de deux semaines, le pays a connu une mobilisation sans précédent, déclenchée par les inondations du fleuve Cavaco.

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Dans le cadre du projet «Abraço Solidário », promu par le MINTTICS, les citoyens de Cabinda à Cunene ont participé à un élan de solidarité national, relayé par des campagnes et des émissions sur les principaux médias du pays.

Luís Caetano a reconnu que les biens distribués ne suffiraient pas à compenser toutes les pertes causées par la tragédie, notamment les vies humaines, les habitations et les biens matériels.

Il a souligné que la solidarité, l'empathie et l'unité des Angolais demeurent intactes.

Il a ajouté que, bien que la campagne «Abraço Solidário» soit terminée, les dons continuent d'être reçus et seront transmis ultérieurement au Gouvernorat de Benguela.

Le journaliste a également adressé un message d'encouragement : « Ils ne sont pas seuls. Nous partageons leur douleur et nous participerons ensemble à la reconstruction, avec l'espoir de jours meilleurs».

A son tour, la vice-gouverneure de Benguela chargée des affaires politiques, sociales et économiques, Cátia Cachuco, a remercié le MINTTICS pour ce geste, y voyant une réponse concrète aux besoins des victimes de l'accident.

« C'est la meilleure façon d'aider, et nous avons le devoir de distribuer ces biens à toutes les personnes touchées », a-t-elle déclaré, soulignant la solidarité manifestée dans tout le pays, de Cabinda à Cunene.

Outre les dons du MINTTICS, des contributions ont également été apportées par la communauté libanaise d'Angola, la société Fresmart, l'Agence de facilitation des transports du Corridor de Lobito, la compagnie ferroviaire Lobito Atlantic Railway et la société ICB-URB.