Angola: L'Expo-Sumbe réunit 150 exposants

Sumbe — Cent cinquante exposants des municipalités de Porto-Amboim, Conda, Ebo et Sumbe, dans la province de Cuanza Sul, participent, à partir de ce vendredi, à la 3e édition de l'Expo-Sumbe, un événement visant à dynamiser l'économie locale.

Organisé à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de la ville de Sumbe, célébré le 28 de ce mois, l'Expo-Sumbe rassemble des acteurs économiques de divers secteurs, notamment l'agriculture, l'industrie, le commerce et les services, dans le but de promouvoir les échanges, d'attirer les investissements et de renforcer la production nationale.

Lors de la séance d'ouverture, la vice-gouverneure chargée des affaires politiques, sociales et économiques de la province de Cuanza Sul, Clara Tavares, a déclaré que cette initiative vise à encourager les entrepreneurs locaux à stimuler l'économie.

Elle a expliqué que l'organisation de foires de ce type constitue un instrument pertinent pour renforcer les économies locales, en favorisant les rencontres entre producteurs, commerçants, investisseurs et consommateurs, en stimulant la circulation des biens et des services et en créant des opportunités commerciales.

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Elle a ajouté que ces événements contribuent à la valorisation de la production nationale et locale, en donnant de la visibilité à des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie, la pêche, l'artisanat et les services, et en stimulant la compétitivité et l'innovation des acteurs économiques.

De son côté, l'administratrice de la municipalité de Sumbe, Maria Sumano, a indiqué que l'Expo-Sumbe s'inscrit dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire de la ville, placées sous le thème « Sumbe - 70 ans, célébrer l'histoire, construire l'avenir ».

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de la municipalité de Sumbe, en accord avec le Plan national de développement 2023-2027, qui vise à promouvoir le potentiel économique et culturel de la municipalité, à attirer les investissements et à stimuler les partenariats public-privé.

Cette édition a également pour objectif de promouvoir les produits et services agricoles, d'encourager le tourisme local, de diffuser la culture régionale et de renforcer la participation des jeunes et des femmes dans les secteurs productifs.

Sumbe, chef-lieu de la province de Cuanza Sul, est une municipalité côtière d'environ 240 000 habitants et considérée comme l'un des principaux pôles économiques de la région.