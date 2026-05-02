Angola: La ministre rend hommage aux travailleurs le 1er mai

Luanda — La ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS), Teresa Dias, a souligné ce vendredi à Luanda le rôle et les efforts des travailleurs qui, quelles que soient la nature et les conditions de leur travail, font preuve d'un engagement et d'un dévouement exemplaires au développement du pays, en donnant le meilleur d'eux-mêmes au service des entreprises publiques et privées, ainsi que d'autres organisations.

Selon un communiqué de presse consulté par l'ANGOP le même jour, la ministre s'exprimait à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs (1er Mai), et a également exprimé son admiration pour tous les travailleurs.

Le communiqué précise que le 1er mai représente une date marquante dans l'histoire des nations, et que cette journée mérite d'être commémorée, car elle a permis des avancées positives en matière de droits des travailleurs à travers le monde, notamment dans la lutte pour de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail et une réduction du temps de travail.

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Selon ce document, cette date est l'occasion de faire le point sur les mesures prises et celles qui restent à prendre pour améliorer les droits et renforcer les devoirs, dans un contexte économique marqué par de nombreuses difficultés, telles que la guerre au Moyen-Orient, qui affecte la performance globale de l'économie mondiale et a un impact direct sur le secteur productif et sur la vie des travailleurs en général.

« Dans notre réalité, ces droits sont inscrits à l'article 83 de la loi n° 12/23 du 27 décembre - Loi générale du travail -, à l'article 9 de la loi n° 26/22 du 22 août - Loi fondamentale de la fonction publique -, ainsi que dans la Constitution de la République d'Angola (CRA), notamment à son article 76, et plus particulièrement à son paragraphe 2, qui stipule que « tout travailleur a droit à une formation professionnelle, à une rémunération équitable, au repos, aux congés, à la protection, à l'hygiène et à la sécurité au travail, conformément à la loi », a déclaré la ministre.

Pour la mise en oeuvre effective de ces droits, ajoute la gouvernante, il est nécessaire que les employeurs, en tant que détenteurs des facteurs de production, s'impliquent, en comptant sur la participation active des travailleurs, des syndicats et des organismes d'État chargés des politiques relatives au secteur du travail.

Par conséquent, le MAPTSS a la responsabilité, dans le cadre de ses attributions, d'élaborer des politiques publiques qui mettent en oeuvre ces devoirs et ces droits».

Concernant les travailleurs, dans ce cadre, les politiques relatives à l'emploi, à l'entrepreneuriat et à la formation professionnelle ont permis de former 183 000 citoyens en âge de travailler afin de faciliter leur insertion professionnelle.

Cette formation, a-t-elle précisé, a également inclus l'octroi de 449 microcrédits, la délivrance de 2 016 cartes professionnelles et la mise en place de 4 146 stages professionnels. L'ensemble de ces mesures a contribué à la création de 220 509 nouveaux emplois, un élément essentiel pour célébrer dignement la Journée internationale des travailleurs.

Afin de garantir le respect des droits des travailleurs, le ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS), par l'intermédiaire de l'Inspection générale du travail, a mené 9 370 contrôles, touchant un total de 358 113 travailleurs sur l'ensemble du territoire national.

Les actions de l'Inspection générale du travail sont fondamentales pour sensibiliser employeurs et travailleurs à l'importance du respect de leurs obligations, la relation de travail étant réciproque : les droits ne peuvent être exercés que si les obligations sont remplies.

Afin de consolider les droits à l'avancement professionnel des fonctionnaires, les catégories de 38 699 employés ont été mises à jour.

Cette mesure administrative contribue à renforcer la motivation des employés, témoignant de leur reconnaissance pour l'amélioration de leurs conditions salariales et la promotion qu'ils méritent.

Dans le cadre de l'amélioration des conditions salariales des agents, des actions ont été menées conformément à la Feuille de route pour la mise en oeuvre de la Nouvelle architecture de rémunération de l'administration publique (RINAR), qui prévoit une augmentation progressive des salaires des employés et agents administratifs.

Dans le domaine de la gestion des carrières dans le secteur privé, ils ont profité de l'occasion pour réaffirmer que les entreprises publiques et privées devraient élaborer et mettre en oeuvre des qualifications professionnelles afin de garantir aux travailleurs des perspectives d'évolution de carrière.

« Malgré les faits, nous sommes conscients que les réalisations présentées sont peu nombreuses au regard des besoins des travailleurs ; toutefois, en tant que membre de l'Exécutif, nous continuerons d'élaborer des politiques publiques qui contribuent à relever les défis actuels et futurs de la classe ouvrière, des employeurs et des syndicats, en plaçant toujours les personnes au coeur de nos préoccupations », indique le communiqué.

Il affirme également que l'Exécutif continuera d'oeuvrer fermement à l'amélioration des conditions de travail et de rémunération, ainsi qu'à la garantie de la protection des droits fondamentaux de tous les travailleurs.