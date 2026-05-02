Afrique: L'Angola décroche le bronze au Championnat africain de gymnastique

2 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par IN/MC/BS

Luanda — L'équipe nationale féminine senior de gymnastique rythmique de l'Angola a remporté, vendredi, la médaille de bronze par équipes lors du 20e Championnat africain, qui se déroule à Tshwane, en Afrique du Sud.

Le groupe angolais était composé des gymnastes Luana Gomes, Aysha Morgado et Florência Missende. Sur le plan individuel, Luana Gomes, figure majeure de l'équipe nationale, a décroché trois médailles de bronze aux épreuves de cerceau, ruban et ballon.

Dans la catégorie junior, l'Angola dispute actuellement la troisième place par équipes. Luana Gomes, qui concourt sur plusieurs fronts, participera également aux finales des quatre appareils : ballon, massues, ruban et cerceau.

La délégation nationale est dirigée par les entraîneuses Larissa Ribeiro (senior) et Renata Filhó (junior).

Le rendez-vous continental, qui a débuté mercredi dernier (29 avril), rassemble les athlètes Florência Missende, Brígida Gouveia, Ivanóvia Carvalho, Risilana Monteiro, Keliana Sambo, Jacira Manuel, Aysha Morgado, Fátima Lelo, Josefina Manuel, Camila Pereira, Luana Gomes et Angelina Madolo.

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