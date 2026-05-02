Angola: La CAAF inspecte le Complexe paralympique José Sayovo à Caxito

1 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MC/BS

Luanda — Les membres de la Commission exécutive de la Confédération africaine de football pour amputés (CAAF) ont visité vendredi le Complexe sportif paralympique José Armando Sayovo, situé à Bucula, dans la province de Bengo.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des travaux du mandat 2022-2026, sous la présidence de l'Angolais Leonel da Rocha Pinto. Le complexe pourrait servir de lieu d'accueil pour la Coupe d'Afrique de football (CAN) 2027.

Après avoir présenté jeudi leur proposition au ministère de la Jeunesse et des Sports, les responsables africains ont pu constater la qualité des infrastructures, inaugurées le 4 octobre 2025. L'unanimité s'est faite sur le professionnalisme et l'excellence du site, offrant de bonnes perspectives pour l'organisation de la CAN masculine senior, sous réserve de l'accord du Gouvernement angolais.

Le complexe, construit sur 15 hectares pour un coût estimé à 70 millions de dollars, dispose de 68 dortoirs pouvant héberger 250 athlètes.

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