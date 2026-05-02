Angola: Les femmes parlementaires apportent leur soutien aux enfants du foyer 'Lar dos Pequeninos

2 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ZZN/ALH/BS

Huambo — Le groupe des femmes parlementaires a manifesté, vendredi, sa solidarité envers les enfants du foyer "Lar dos Pequeninos", dans la ville de Huambo, en leur remettant des denrées alimentaires, des produits d'hygiène et des contributions monétaires dont le montant n'a pas été précisé.

Dans une déclaration à la presse, la présidente du groupe, Teresa Neto, a expliqué que, dans le cadre des activités en cours contre les abus sur mineurs et le mariage précoce, il était nécessaire de visiter un établissement accueillant des enfants afin de contribuer à certaines dépenses quotidiennes.

Elle a ajouté que, en tant que mères, le sentiment était de tristesse, car les enfants devraient pouvoir rester auprès de leur famille, dans un environnement garantissant une meilleure protection.

La députée s'est dite enchantée par les sourires des enfants et par la manière dont ils sont pris en charge, un moment qui a permis de revivre quelques souvenirs d'enfance à leurs côtés.

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Le groupe de députées a constaté que les enfants avaient besoin de moustiquaires, problème qui a déjà été signalé à la direction du bureau de la Santé de la province du Huambo, laquelle s'est engagée à le résoudre dès lundi prochain.

De son côté, la responsable du foyer, soeur Gaudência Ngundike, a qualifié la visite d'« importante », précisant que la principale préoccupation demeure l'alimentation, ainsi que le manque de médicaments, dont l'achat reste difficile, les aides étant souvent ponctuelles, notamment pendant la période des fêtes de fin d'année.

Elle a rappelé qu'elle accueille depuis 68 ans des enfants orphelins, principalement abandonnés par leurs mères ou défavorisés.

Actuellement, le foyer prend en charge 61 enfants, dont 22 âgés de zéro à cinq ans. Lorsqu'ils atteignent 12 ou 13 ans, ils sont envoyés dans d'autres communautés pour poursuivre leurs études et acquérir de nouvelles expériences.

Le "Lar dos Pequeninos", affilié à la congrégation des Soeurs du Très Saint Sauveur, a été fondé en 1958.

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