Angola: Platiny Diogo publie son premier livre « Découvrir ton but »

Luanda — Le jeune entrepreneur et guide spirituel angolais, Platiny Diogo, a présenté samedi à Luanda son premier ouvrage littéraire, « Découvrir ton but », dédié à l'autoconnaissance et au développement personnel.

Selon l'auteur, ce livre vise à aider les jeunes et les adultes à mieux comprendre leurs talents, faire des choix éclairés et définir leur mission de vie.

« L'ouvrage invite chacun à sortir de l'incertitude, à dépasser la stagnation et à aligner sa vie sur ce qui est vraiment important », a déclaré Platiny Diogo.

Chaque exemplaire, proposé à 15.000 kwanzas, est conçu pour susciter la réflexion, éveiller les consciences et encourager les lecteurs, notamment les jeunes, à prendre des décisions capables de transformer leur avenir.

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L'auteur souligne que son livre expose des vérités souvent ignorées et propose des principes concrets pour aider chacun à se repositionner et à changer son destin.

« Mon objectif est de guider les gens vers la clarté, de les aider à découvrir leur véritable but, à surmonter leurs limites et à vivre avec un objectif clair », a ajouté Platiny Diogo.

Convaincu que chaque individu possède un but unique, l'entrepreneur estime qu'il est essentiel de le découvrir pour pleinement réaliser son potentiel.