Angola: Platiny Diogo publie son premier livre « Découvrir ton but »

2 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ASS/BS

Luanda — Le jeune entrepreneur et guide spirituel angolais, Platiny Diogo, a présenté samedi à Luanda son premier ouvrage littéraire, « Découvrir ton but », dédié à l'autoconnaissance et au développement personnel.

Selon l'auteur, ce livre vise à aider les jeunes et les adultes à mieux comprendre leurs talents, faire des choix éclairés et définir leur mission de vie.

« L'ouvrage invite chacun à sortir de l'incertitude, à dépasser la stagnation et à aligner sa vie sur ce qui est vraiment important », a déclaré Platiny Diogo.

Chaque exemplaire, proposé à 15.000 kwanzas, est conçu pour susciter la réflexion, éveiller les consciences et encourager les lecteurs, notamment les jeunes, à prendre des décisions capables de transformer leur avenir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'auteur souligne que son livre expose des vérités souvent ignorées et propose des principes concrets pour aider chacun à se repositionner et à changer son destin.

« Mon objectif est de guider les gens vers la clarté, de les aider à découvrir leur véritable but, à surmonter leurs limites et à vivre avec un objectif clair », a ajouté Platiny Diogo.

Convaincu que chaque individu possède un but unique, l'entrepreneur estime qu'il est essentiel de le découvrir pour pleinement réaliser son potentiel.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.