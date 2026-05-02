Angola: Basketball - L'entraîneur de Petro salue la victoire sur le Sporting

Luanda — L'entraîneur de Petro de Luanda, Sérgio Valdeolmillos, a mis en avant vendredi la victoire de son équipe 87-80 contre le Sporting de Luanda, lors du match inaugural de la finale du Championnat national de basket-ball masculin senior.

Se confiant à la presse à l'issue de ce "play-off" au meilleur des sept matchs, disputé au pavillon de Cidadela, le technicien a reconnu que son équipe devait améliorer son jeu pour espérer remporter le trophée, soulignant néanmoins l'importance de débuter cette phase décisive par une victoire.

De son côté, l'entraîneur du Sporting de Luanda, Aníbal Moreira, a estimé que la rencontre avait offert un bon spectacle sportif, malgré le résultat défavorable pour son équipe.

Le coach a expliqué que l'expérience de l'adversaire avait permis au Petro de tirer parti des moments où le Sporting manquait de constance en défense, ce qui a donné l'avantage au score.

Il a également reconnu des erreurs en attaque de son équipe, qui répétait les actions du même côté malgré les consignes visant à exploiter les performances du pivot Alexandre Jungo dans la raquette.

Le deuxième match de la finale se tiendra dimanche à 18 heures au Pavillon de Cidadela.