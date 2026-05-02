Congo-Brazzaville: Agriculture - Thierry Maguessa Ebome, promoteur du cacao de la Sangha

2 Mai 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

Encore méconnue du grand public, l'une des casquettes de Thierry Maguessa Ebome : celle de promoteur du cacao, l'or brun, de la Sangha. Il s'active pour accélérer les étapes de la plantation, la récolte puis la transformation sur place, en République du Congo.

Natif du département de la Sangha, ancien maire de Ouesso, député de la circonscription de Sembé, Thierry Maguessa Ebome a vite découvert le processus du cacao, mettant en place la réalisation des diverses étapes de transformation pour aller de la pépinière à la tablette de chocolat, en tenant compte de la compréhension du climat et de la végétation.

Dans ce département, plusieurs fermes d'État ont été implantées dans le temps puis laissées en désuétude. Depuis un bon moment, il est question de mener des projets de réhabilitation visant à planter des cacaoyers hybrides pour doper la production. Au fur et à mesure, la filière cacao redevient un pilier socio-économique majeur avec l'installation de plusieurs producteurs. Parmi eux, Thierry Maguessa Ebome qui en assure la promotion.

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Arrivé dans un contexte où il est question de la sauvegarde de l'écosystème, il a rapidement intégré le respect qu'imposent les thématiques du cacao durable, un cacao éthique et responsable, à savoir l'agroforesterie, la protection environnementale, l'économie circulaire et le commerce équitable.

Après des études de faisabilité, désireux de participer à la diversification de l'économie, il a acquis des hectares pour planter les cacaoyers. Par la suite, la production a été conséquente au point de commercialiser à grande échelle. Soucieux de partir du cacao pour aboutir à la tablette de chocolat, y compris les produits dérivés, il a embauché des maîtres chocolatiers pour produire un bon chocolat et lesdits produits dérivés du cacao tels que le beurre de chocolat, pâte à tartiner ou de produits cosmétiques.

L'objectif est désormais de participer dans les foires dédiées au chocolat pour aller exposer les produits du cacao congolais. Il s'est assigné le rôle de promouvoir le cacao congolais et en être fier, persuadé que ce produit pourrait être le symbole agricole de la Sangha et, pourquoi pas, de la république du Congo tout entière à l'heure où il est question de privilégier l'agriculture dans toutes ses formes d'exploitation durable.

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