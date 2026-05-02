Cote d'Ivoire: Politique nationale de population 2026-2036 - Le gouvernement présente la nouvelle feuille de route

Le ministère du Plan et du Développement, à travers l'Office national de la population (Onp), a lancé, le 30 avril 2026, à Abidjan, les travaux de réflexion sur la Politique nationale de la population (Pnp) 2026-2036, en présence des membres du comité scientifique mis en place à cet effet, et composé d'experts nationaux et internationaux.

Au nom du ministre du Plan et du Développement, le Dr Souleymane Diarrassouba, le directeur de cabinet adjoint, Kouakou Clément, a exposé l'ambition de la Côte d'Ivoire, à savoir intégrer la variable population dans les planifications du développement, une tradition qui remonte aux années 1990.

La Côte d'Ivoire connaît une dynamique démographique soutenue, avec une population de plus de 30 millions d'habitants, dont plus de 22 millions ont moins de 35 ans et 38,2 % moins de 15 ans. À l'horizon 2030, la population devrait dépasser 36 millions, avec une prépondérance des jeunes, posant des défis en termes de santé, d'éducation, de logement et d'emploi.

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Dans cette perspective, le gouvernement vise à élaborer la nouvelle Pnp 2026-2036 sous le prisme du dividende démographique, avec pour vision : « Une Côte d'Ivoire qui optimise pleinement son dividende démographique grâce à une population jeune, bien éduquée et en bonne santé, contribuant activement à une croissance inclusive et durable ».

La Pnp est donc un instrument catalyseur de transformation structurelle, valorisant le capital humain et permettant à la jeunesse ivoirienne de contribuer pleinement au développement national.

Cette politique de population intégrera des dimensions essentielles telles que la santé maternelle, néonatale et infantile, la nutrition, la santé reproductive des jeunes, l'éducation et le développement des compétences, ainsi que l'employabilité et l'économie, à travers la promotion d'emplois décents et durables.

Constituant le cadre de référence des politiques publiques en matière de population, la Pnp 2026-2036 est appelée à s'aligner sur la Vision 2030 de la Côte d'Ivoire, les Objectifs de développement durable, l'Agenda 2063 de l'Union africaine ainsi que le Plan national de développement (Pnd) 2026-2030.

Prenant la parole à son tour, le Dr Hinin Moustapha, directeur général de l'Office national de la population (Onp), a présenté la feuille de route de la formulation de cette nouvelle Pnp, conforme aux orientations du ministre du Plan et du Développement.

Cette Pnp mobilisera toutes les parties prenantes et sera articulée principalement autour d'ateliers thématiques et de concertations nationales, avant d'être adoptée par le gouvernement d'ici à la fin de l'année 2026.

« Les réflexions de ce jour devront s'appuyer sur une analyse approfondie des réalités démographiques, économiques et sociales de notre pays, ainsi que sur les contraintes conjoncturelles et structurelles, afin de définir les axes prioritaires de la nouvelle Pnp 2026-2036 », a conclu le directeur de cabinet adjoint.