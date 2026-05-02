Cote d'Ivoire: Fête du Travail 2026 - Yamoussa Coulibaly présente des actions concrètes pour favoriser l'accès des travailleurs à la propriété

En marge de la célébration de la fête du Travail, le Dr Yamoussa Coulibaly a animé une conférence de presse dans les locaux de son entreprise à Abidjan.

Le président-directeur général de Challenge Immobilier International (Chim Inter) y a exposé une vision lucide, profondément humaine et résolument tournée vers l'avenir du secteur immobilier ivoirien.

S'adressant à un parterre de journalistes, le Dr Yamoussa Coulibaly a tenu à rappeler le socle de son engagement entrepreneurial. « Notre mission, à travers notre entreprise, est avant tout d'aider. Certes, nous faisons des affaires, mais notre objectif demeure l'amélioration des conditions de vie. Permettre aux Ivoiriens d'accéder à un logement décent constitue notre combat quotidien », a-t-il affirmé en introduction.

Cette vision se traduit concrètement, jour après jour, à travers les nombreuses réalisations de Chim Inter sur l'ensemble du territoire.

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Interrogé sur l'état général du secteur immobilier, le vice-président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire (Cnpc-CI), chargé de la politique générale et des réformes, s'est montré résolument rassurant.

« Le secteur se porte bien. Il demeure un pilier de la croissance économique. Lorsque l'immobilier progresse, l'ensemble de l'économie en bénéficie. Le foncier et le logement jouent pleinement leur rôle dans la dynamique de développement que connaît notre pays », a-t-il souligné.

Cette appréciation est corroborée par la multiplication de projets immobiliers à l'échelle nationale, même si certaines contraintes subsistent, notamment celles relatives au coût élevé du foncier sécurisé.

La question du pouvoir d'achat, centrale en cette journée dédiée aux travailleurs, a également occupé une place importante dans les échanges. À ce sujet, le Dr Yamoussa Coulibaly a dévoilé plusieurs initiatives novatrices mises en oeuvre par son entreprise afin de répondre aux attentes des ménages.

Face à la cherté persistante du foncier, l'entreprise a opté pour une politique de prix maîtrisés, assortie de modalités de paiement flexibles. Une démarche audacieuse qui ouvre de nouvelles perspectives aux travailleurs désireux de devenir propriétaires.

Poursuivant son propos, le conférencier a tenu à rappeler un principe fondamental de toute performance économique durable : le bien-être des travailleurs. « Nous avons instauré un climat de travail serein, familial et convivial. L'absence de stress n'exclut nullement l'exigence de professionnalisme. Bien au contraire, un collaborateur épanoui est un collaborateur plus performant », a-t-il expliqué. Une philosophie managériale chère au natif de Kouto.

Abordant la question du rôle des pouvoirs publics, le Dr Yamoussa Coulibaly n'a pas manqué de souligner l'importance de la responsabilité des acteurs privés. Il a salué l'engagement des institutions bancaires nationales et annoncé la mise en place prochaine d'un cadre de concertation impliquant notamment le ministère de la Construction. « Nous oeuvrons à la création d'un espace de dialogue afin de rendre le foncier et le logement plus accessibles aux populations », a-t-il ajouté.

Enfin, il a esquissé les grandes lignes d'une feuille de route ambitieuse pour l'industrie immobilière ivoirienne à l'horizon 2030. « Nous irons encore plus loin. Une nouvelle génération de promoteurs, encadrée par la Cnpc-CI, est désormais engagée aux côtés de l'État pour accroître significativement la production de logements, tant en quantité qu'en qualité », a-t-il conclu.