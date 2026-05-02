Afrique: Énergie solaire - « Africa Solar Hub » lance une plateforme pour structurer le marché africain

L'association Africa Solar Hub, opérant sous la société Inevoke Sarl, a lancé le 30 avril 2026, sa plateforme de mise en relation des acteurs du secteur solaire africain. La cérémonie s'est tenue au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), à Abidjan-Plateau, en présence d'autorités administratives et de chefs d'entreprise.

Selon le président de l'association, Joël Siagbé, Africa Solar Hub vise à digitaliser et structurer le marché solaire africain. « Plus de 600 millions d'Africains vivent encore dans l'obscurité. Ce déficit est lié à un manque de structuration et de coordination de notre écosystème », a-t-il souligné, ajoutant que les recherches et les initiatives étatiques existantes restent sous-exploitées faute de coordination systémique et à l'échelle du marché.

Le projet se présente comme un pont entre projets, investissements et compétences. « Africa Solar Hub organise le marché, favorise les synergies entre acteurs et accélère la mise en oeuvre des projets énergétiques. Ainsi, une dynamique vertueuse s'installe : l'investisseur réduit son risque, l'entreprise se développe et la jeunesse africaine devient l'architecte de la transformation énergétique du continent », a expliqué Joël Siagbé.

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Il a insisté sur l'importance de l'engagement des utilisateurs pour maximiser l'impact de la plateforme. « Il ne s'agit plus d'attendre la lumière. Il s'agit de la produire, de la maîtriser et de la distribuer. Je vous invite donc à rejoindre cette dynamique », a-t-il lancé aux participants.

Il convient de préciser qu'Africa Solar Hub ne se charge pas de l'installation des panneaux solaires. Son rôle se concentre sur la coordination des acteurs et la facilitation des projets, pour accélérer l'accès à l'énergie renouvelable sur le continent.