Cote d'Ivoire: Sila Legends 2026 - Dominique Ouattara, Grand prix d'honneur, 32 autres prix décernés

Point d'orgue de la 16e édition du Salon international du livre d'Abidjan (Sila 2026), les Sila Legends, soirée de gala d'hommage aux figures emblématiques de l'industrie du livre organisée par la régie Pulaarku, s'est tenue, le 30 avril, aux Deux-Plateaux.

Climax de la 16e édition du Salon international du livre d'Abidjan (Sila 2026), les Sila Legends, dîner de gala d'hommage et de reconnaissance aux figures emblématiques de l'industrie du livre ivoirien et africain, se sont tenus le 30 avril 2026, à l'hôtel Silver Moon, aux Deux-Plateaux, à cent lieues du Parc des expositions d'Abidjan, site officiel du salon.

De l'écrivain au bibliothécaire, en passant par l'éditeur et l'imprimeur, au total 33 acteurs de la chaîne du livre se sont vu décerner des prix.

Le Grand prix d'honneur Sila Legends a été décerné à la Première dame, Dominique Ouattara, pour saluer son appui constant à la filière, un soutien manifesté par une présence régulière au Sila et une action éducative soutenue avec sa Fondation Children of Africa. De manière régulière, les bibliobus (bibliothèques mobiles) de cette fondation sillonnent les milieux urbains et ruraux pour rapprocher le livre des enfants les plus défavorisés.

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Cette distinction de la Première dame, absente à la cérémonie mais longuement ovationnée par l'assistance, confirme aussi que le monde du livre ne se limite pas à la seule figure de l'écrivain. C'est d'ailleurs le message fort que cette deuxième édition des « Sila Legends » voulait faire passer, selon Karidjata Diallo, directrice générale de la régie Pulaarku, qui organise l'événement en partenariat avec le commissariat général du Sila.

« Toutes ces personnes qui contribuent, par leur action, à faire vivre le livre en Côte d'Ivoire et en Afrique méritent aussi d'être célébrées aux côtés des acteurs directs de l'industrie. La contribution de la Première dame est immense et reconnue de tous, raison pour laquelle, à l'unanimité des membres du jury, elle a été désignée Grand prix d'honneur », a expliqué Karidjata Diallo. Et d'ajouter : « Ce soir, nous rendons hommage à celles et ceux qui façonnent notre imaginaire collectif dans la lignée de grandes figures comme Chinua Achebe, Mariama Bâ, Ahmadou Kourouma, Khalil Gibran ou Léopold Sédar Senghor ».

Le Prix spécial auteur a été décerné à Henriette Dagri Diabaté, grande chancelière honoraire de l'Ordre national, et le Prix spécial Sila Legends à Ally Coulibaly, grand chancelier de l'Ordre national.

Dans la catégorie des écrivains, des figures comme Maurice Bandaman (auteur à l'honneur du Sila 2026), Foua Ernest de Saint Sauveur, Nabil Ajami, Tanella Boni et Anzata Ouattara ont été honorées. Dans l'édition, on retrouve également des noms connus comme Isabelle Kassi Fofana et Charles Pemont.

Dans la catégorie dialogue culturel, trois hautes personnalités ont été distinguées : Magida Karaki (ambassadrice du Liban en Côte d'Ivoire), Françoise Remarck (ministre de la Culture et de la Francophonie) et Amadou Koné (ministre des Transports et des Affaires maritimes), parrain de la présente édition des Sila Legends.

Se félicitant de cette reconnaissance qui consacre une vision, celle d'« une Côte d'Ivoire où la lecture n'est pas un privilège, mais un droit accessible à tous les enfants », Amadou Koné a rappelé une conviction : « Il n'y a pas de développement sans éducation, pas d'éducation sans lecture et pas de lecture sans accès au livre ».