Ile Maurice: Matemwe Attitude à Zanzibar - Le luxe de prendre son temps

Le lendemain matin, dès le réveil, ambiance de fête dans la tête. On se surprend à la fredonner à toute heure, Jambo, jambo bwana, chanson de bienvenue en swahili signifiant littéralement «Hello Mister».

Nous sommes arrivés à Matemwe Attitude, à Zanzibar la veille, dans la matinée. Gracieuse invitation du groupe Attitude pour découvrir leur dixième établissement, ouvert depuis presque six mois. L'occasion d'apprécier l'hospitalité à la mauricienne, adaptée à Zanzibar.

Au dîner, pour l'anniversaire d'un client, les serveurs prennent poêle, cuillères, fourchettes, pour lui souhaiter le meilleur en entonnant, non pas Happy birthday, mais Jambo, jambo bwana. Déclenchant un lointain souvenir d'un tube de Boney M. Ce refrain sera notre compagnon de voyage. Revenant à chaque fois qu'un serveur ou qu'un jardinier vous lance Jambo.

Au bout du deuxième jour, c'est comme s'il vous reconnaissait. Vous proposant spontanément de faire une photo à votre place, pour que vous puissiez être dedans. De jolis sourires et le plaisir tout simple de parler avec les gens, sous les makouti, les toits en feuille de coco.

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Après les vols de nuit, un mauvais moment à passer. Le sentier chaotique, qui mène à l'hôtel. Il faut quitter le bitume, passer - en van - dans l'eau accumulée, faute de drains, contourner un arbre qui se trouve au milieu du sentier. Et se demander plusieurs fois si on arrive bientôt.

Passage plus que bienvenu au spa au nom en kreol morisien, l'une des marques d'Attitude. Poz nous remet les idées - et le dos - en place. Effet miroir avec le pole-pole (doucement-doucement) de Zanzibar. La fatigue du voyage envolée, direction la plage du Sud où vaches et veaux kas poz. À peine si elles jettent un oeil aux Masaï qui arpentent la plage à la recherche de...d'une occasion peut-être. On a totalement oublié que back home, on nous a demandé, «Zanzibar, ki kote sa ?» Et qu'un steward moqueur a répliqué, «il n'y a pas assez de plages à Maurice ? Vous venez pour celles de Zanzibar».

Matemwe Attitude a les deux pieds plantés entre la plage du Sud et la plage du Nord. À perte de vue, du sable à texture de sorbet. Pas de télé dans la villa, la connexion internet qui fait des siennes parfois. De quoi lâcher son téléphone pour s'offrir le luxe de prendre le temps. Et faire trempette dans «sa» piscine privée, on the roof top. Chaque villa a sa piscine. En plus de la piscine commune. Une vraie sensation d'espace, en jetant un oeil à l'île de Mnemba, qui est en face.

Dans l'assiette, l'Executive Chef Sumesh Sukumaran fait assaut de produits locaux. Il nous expliquera que dans les précédents établissements où il a travaillé, il ne comprenait pas pourquoi certains voulaient du saumon fumé quand on peut profiter des fruits de mer frais de l'île. Son carpaccio d'ourite, un régal.

À force de s'entendre répéter «hakuna matata», l'équivalent de «pena problem», on finit par y croire. D'autant plus que le service inclut de suspendre la moustiquaire autour du lit le matin et de l'installer le soir. Pour recommencer le lendemain. Si ce n'est pas une prise en charge 4 étoiles...