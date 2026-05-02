Ile Maurice: Un commerce ciblé par une attaque incendiaire, un suspect arrêté

Une commerçante de 60 ans a été victime d'une violente attaque le 1er mai 2026 dans sa boutique située à Mandir Road, à Riambel, dans la région de Surinam. Les faits se sont produits aux alentours de 15 h 10, semant la panique dans le voisinage.

Selon la victime, qui tient un snack opérant sous l'enseigne «Hard Rock Snack», un individu s'est présenté devant son commerce en proférant des insultes à son encontre. La situation a rapidement dégénéré lorsque l'homme a lancé plusieurs pierres en direction de la boutique et de la maison attenante, brisant plusieurs vitres.

L'agresseur aurait ensuite franchi un cap inquiétant en aspergeant les lieux d'essence avant d'y mettre le feu à l'aide d'allumettes. Grâce à son sang-froid, la commerçante est parvenue à maîtriser les flammes avant qu'elles ne se propagent davantage.

L'incendie a toutefois causé des dégâts matériels, notamment à un four-grill. Le montant des pertes n'a pas encore été établi.

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Alertée, la police est intervenue rapidement et a procédé à l'arrestation d'un suspect, un agent de sécurité âgé de 46 ans, habitant la même localité. Il a été placé en détention au poste de police de Rivière des Anguilles. Une enquête est en cours afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cet incident.