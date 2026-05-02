Burkina Faso: SNC Bobo 2026 - 18 acteurs culturels décorés

Le grand chancelier des ordres burkinabè, le général de brigade Pingrenoma Zagré, a présidé, le samedi 2 mai 2026, à la maison de la Culture Anselme Titianma Sanon, la cérémonie de décoration de 18 acteurs culturels.

Le Burkina Faso, à travers le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, a reconnu et honoré le rôle stratégique de certains acteurs de la culture dans la consolidation du vivre-ensemble. Le ministère a décoré 18 acteurs culturels. La cérémonie, présidée par le grand chancelier des ordres burkinabè, le général de brigade Pingrenoma Zagré, s'est déroulée le samedi 2 mai 2026 à Bobo-Dioulasso.

Deux personnalités ont été élevées au rang d'officier dans l'ordre de l'Etalon et 16 acteurs du secteur culturel ont été faits chevaliers dans l'ordre des Arts, des Lettres et de la Communication dont deux à titre posthume. « Ce jour d'honneur pour ces acteurs du secteur culturel témoigne de notre conviction que la construction d'une administration culturelle efficace repose sur des hommes et des femmes dévoués, compétents et motivés », a fait savoir le ministre en charge de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces distinctions sont une reconnaissance de ces acteurs et un appel à faire mieux. « Elles doivent être perçues comme le couronnement d'une carrière marquée par le don de soi et l'excellence tout en rappelant aux récipiendaires les responsabilités futures qui les attendent, rester des modèles de probité, de rigueur et de dévouement au service de la culture et de la nation », a ajouté le ministre.

Décorés ou pas, M. Ouédraogo a appelé le monde de la culture à se mettre davantage au travail. La cérémonie a été marquée par la présence du ministre chargé de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, du ministre chargé de l'Enseignement de Base, Jacques Sosthène Dingara, du président du Conseil supérieur de la communication, Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo et des autorités régionales du Guiriko.