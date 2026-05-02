Burkina Faso: Participation des enfants à la SNC Bobo 2026 - Objectif pleinement atteint

La cérémonie de clôture de la participation des enfants à la Semaine nationale de la culture (SNC) Bobo 2026 a eu lieu le vendredi 1er mai 2026 à l'Espace Rencontre jeunesse de Dafra de Bobo-Dioulasso.

Durant une semaine, en marge de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture, l'Espace Rencontre jeunesse de Dafra de Bobo-Dioulasso a servi de cadre d'initiation et de découverte pour des centaines de jeunes participants. À travers des ateliers de musique, de danse, de théâtre, de conte, d'arts plastiques, de cirque et de jeux éducatifs, les enfants ont exploré les richesses du patrimoine culturel burkinabè. Au cours de la cérémonie de clôture tenue le vendredi 1er mai 2026, ils ont offert au public un aperçu concret de leurs acquis.

En musique, en conte, en coiffure, en dessin batik, en poterie, en théâtre, en lecture et en danse, les enfants ont démontré le savoir-faire acquis tout au long de la semaine. Pour le président de la commission spécifique enfants, Moussa Kafando, l'objectif a été pleinement atteint. Il a souligné que cet espace a permis aux enfants « d'exprimer leurs talents, de renforcer leur confiance en eux et de s'approprier les valeurs socioculturelles ». Au-delà de l'aspect artistique, il a insisté sur la portée éducative de l'initiative.

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« Cet espace a pleinement joué son rôle d'éducation citoyenne, de cohésion sociale et de promotion de la culture dès le plus jeune âge », a souligné M. Kafando. Présente à la cérémonie, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, Ibrahima Sanon, s'est dit impressionnée par la qualité des prestations.

« Cela ne donne pas l'impression d'un travail réalisé en une semaine », a-t-il affirmé, saluant l'encadrement assuré par des formateurs expérimentés dans des domaines variés. Avant de rappeler que cette initiative s'inscrit dans la dynamique éducative nationale, qui accorde une place importante à la culture. Le représentant pays adjoint de l'UNICEF, Abdoulaye Seye, a pour sa part salué une organisation réussie et une forte mobilisation des enfants. « Voir ces enfants engagés, curieux et enthousiastes est une véritable source de bonheur et d'espoir », a-t-il déclaré.

Prenant la parole, Sarah Sebego, porte-parole des enfants, a exprimé toute l'émotion et la fierté de ses camarades au terme de cette expérience. « Durant cette semaine, nous avons appris, partagé et surtout grandi à travers la culture », a-t-elle déclaré, évoquant des journées riches en découvertes