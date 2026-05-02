Congo-Brazzaville: Présidence de la Fecofa - La commission électorale retient trois listes, dont celle de Véron Mosengo

C'est un véritable coup de balai que vient d'opérer la commission électorale de la Fédération congolaise de football (Fecofa). Sur les neuf dossiers déposés pour la présidence, la commission n'en a retenu que trois : ceux de Bosco Muehu, Véron Mosengo-Omba et Jean-Didier Massamba. En revanche, les candidatures de figures emblématiques telles que Shabani Nonda, Aziz Makukula ou encore Jean-Claude Mukanya ont été jugées irrecevables.

Sur les principales listes déposées pour le futur comité exécutif de la Fédération congolaise de football, l'heure est à l'irrecevabilité quasi générale. Le constat est sévère pour les têtes d'affiche : la liste de Shabani Nonda est écartée pour dossier incomplet et non-conformité des CV sportifs. Une décision qui a entraîné le retrait de sa candidature. L'ancien capitaine des Léopards l'a annoncé à travers un communiqué. La sanction est la même pour un autre ancien Léopard, Jean-Claude Mukanya : sa candidature tombe faute de parrainages suffisants. Il n'aobtenu qu'un seul soutien de club au lieu des deux requis par le code électoral.

L'absence des femmes

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Le filtre de la commission n'a épargné personne. Le jeune Kevin Issa Mutchoko voit sa candidature individuelle rejetée, le scrutin se jouant obligatoirement par liste. Mais le principal obstacle pour les candidats reste la représentativité féminine : chaque liste doit garantir l'élection d'au moins trois femmes. Faute de candidates éligibles ou de dossiers valides, les listes de Jean-Max Mayaka, Patou Mangenda et Aziz Makukula ont toutes été déclarées provisoirement irrecevables.

Les candidats ainsi évincés ne sont pas encore définitivement hors course. Ils disposent désormais d'un délai de trois jours pour interjeter appel et tenter de régulariser leur situation.

La publication de la liste définitive des candidats est prévue pour le 11 mai, tandis que le scrutin se tiendra le 20 mai.