Angola: Turkish Airlines envisage de suspendre ses vols vers le pays en raison de la crise au Moyen-Orient

Icolo e Bengo — La compagnie aérienne Turkish Airlines (Turquie) pourrait suspendre ses vols vers l'Angola entre le 3 mai et le 25 novembre 2026, en raison de la forte hausse du prix du carburant liée au contexte géopolitique actuel au Moyen-Orient, selon un communiqué de l'Autorité nationale de l'aviation civile (ANAC).

Selon l'ANAC, qui a reçu une communication officielle de Turkish Airlines lundi 27, la suspension susmentionnée est justifiée par la compagnie aérienne par des facteurs externes à son activité, notamment la forte hausse du prix du carburant liée au contexte géopolitique actuel au Moyen-Orient.

La compagnie aérienne indique également que cette décision est temporaire et qu'elle suit de près l'évolution des conditions opérationnelles en vue de reprendre les vols dès que possible.

Le rapport précise en outre que les relations avec les autorités nationales s'inscrivent dans le cadre d'une étroite coopération institutionnelle, notamment dans le cadre des procédures en cours relatives à la régularisation et au rapatriement des recettes, conformément aux mécanismes institutionnels compétents.

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Il est indiqué que l'ANAC prend acte de la communication de la compagnie aérienne et suit l'évolution de la situation, dans le cadre de ses pouvoirs de réglementation et de supervision du secteur.

L'Autorité réaffirme son engagement en faveur de la sécurité, de la stabilité et de la pérennité du système d'aviation civile en Angola. Turkish Airlines a inauguré ses vols réguliers vers l'Angola (Luanda) le 13 octobre 2021.

Cette liaison, assurée par deux vols hebdomadaires reliant Istanbul à la capitale angolaise, a été mise en place suite à un accord signé lors de la visite du président de la République, João Lourenço, en Turquie.