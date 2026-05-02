Tunisie: Manouba - Une kermesse solidaire au profit des enfants de l'INPE

2 Mai 2026
La Presse (Tunis)

L'Association des Amis de l'Institut national de protection de l'enfance (INPE) organise, dimanche 3 mai 2026 à Manouba, au sein de l'Institut Kassab, sa kermesse annuelle, un événement à vocation solidaire destiné à soutenir les enfants sans soutien familial.

Ouverte aux familles, aux partenaires et au grand public, cette manifestation proposera un programme varié mêlant ateliers créatifs pour enfants, animations musicales, spectacles et activités ludiques dans une ambiance conviviale et inclusive. Un espace de restauration sera également aménagé, avec notamment des pizzas et des rafraîchissements à disposition des visiteurs.

Point d'orgue de la journée, une tombola dotée de nombreux lots offerts par les partenaires viendra renforcer l'élan de solidarité autour de cette initiative.

Au-delà de son caractère festif, cette kermesse vise à appuyer les missions de l'INPE, qui assure la protection, l'accompagnement éducatif, social et psychologique des enfants privés de soutien familial. L'intégralité des recettes générées sera consacrée au financement des activités quotidiennes de l'association, à l'amélioration des conditions d'accueil et à l'organisation de sorties éducatives au profit des enfants.

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« Chaque ticket de tombola acheté et chaque participation contribuent directement à améliorer le quotidien des enfants de l'Institut », a souligné la présidente de l'association, Raoudha Bouzouita, appelant à une mobilisation large pour garantir le succès de cette journée.

L'Association des Amis de l'INPE, composée de bénévoles, oeuvre en étroite collaboration avec les équipes de l'Institut afin de promouvoir un environnement adapté, stable et bienveillant pour les enfants accueillis.

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