Tunisie: Bientôt - 35 000 nouveaux sièges au stade olympique de Sousse

Les travaux d'installation d'environ 35 000 nouveaux sièges au stade olympique de Sousse débuteront dans les prochains jours, dans le cadre des préparatifs pour la prochaine saison sportive.

L'annonce a été faite par Mourad Ben Salem, chargé de la gestion de la municipalité de Sousse. Il a précisé dans une déclaration accordée samedi à Jawhara Fm que ces équipements ont été acquis conformément aux spécifications techniques établies par un bureau d'études, ainsi qu'aux exigences de sécurité validées par les services de la Protection civile tunisienne.

Parallèlement, la municipalité a été chargée de la mise en place des structures porteuses des gradins, une étape essentielle pour garantir la conformité et la sécurité de l'infrastructure.

Dans le même contexte, une décision de fermeture temporaire de la salle couverte a été prise, en raison de l'état dégradé des gradins extérieurs. Cette mesure fait suite à une série de réunions tenues sous la supervision du ministre de la Jeunesse et des Sports et du gouverneur de Sousse.

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Ces concertations ont abouti à un accord visant la réhabilitation et la modernisation des infrastructures sportives présentant des défaillances, dans le cadre d'un partenariat entre le ministère et la municipalité.

Un bureau d'études a ainsi été mandaté pour la rénovation de la salle couverte, qui dessert plusieurs zones de la région. Le coût des travaux est estimé à 7 millions de dinars, dont 65 % seront pris en charge par le ministère de la Jeunesse et des Sports, le reste étant financé par la municipalité de Sousse.

Ce programme de mise à niveau s'inscrit dans une démarche plus large visant à améliorer les équipements sportifs et à garantir de meilleures conditions d'accueil pour les sportifs et le public.