Tunisie: Foire du Livre 2026 - Les Lauréats de la 40e édition révélés

2 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Sous l'égide de la Ministre des Affaires Culturelles, Mme Amina Srarfi, la 40ème édition de la Foire Internationale du Livre de Tunis (23 avril - 3 mai 2026) a célébré l'excellence éditoriale et littéraire lors de sa traditionnelle cérémonie de remise des prix au Palais des Expositions du Kram.

Voici le palmarès complet de cette édition anniversaire :

1. Prix Béchir Khraïef de la création littéraire (Roman) :

· Amira Zreik, pour son roman Sous le pont d'Amsterdam (Tahta Jisr Amsterdam), Éditions Al-Amina (2025).

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2. Prix Ali Douagi de la création littéraire (Nouvelle) :

· Hafidha Kara Bibane, pour son recueil Moi, la tueuse et nos ombres (Ana wal-qatila wa dhilaluna), Éditions Arabesques (2025).

3. Prix Fatma Haddad des écrits philosophiques :

· Non décerné (Prix retiré cette année).

4. Prix Tahar Haddad des études humaines et littéraires (Ex aEquo) :

· Adel Kheder, pour son ouvrage De l'Amour et de la Gue(r)re (Fi al-hubb wal-h[r]abb), Maison Tunisienne du Livre (2026).

· Mohamed Haddad, pour son ouvrage La sécularisation de la réforme religieuse (Almanat al-islah al-dini), Éditions Mohamed Ali El Hammi (2025).

5. Prix Mustapha Khraïef de la création littéraire (Poésie) :

· Mohamed Naçer Mouelhi, pour son recueil Pas de maison pour la fenêtre-petit-fils (La bayta lil-shubbak al-hafid), Éditions Abjadiyet (2026).

6. Prix Sadok Mazigh de la traduction (Vers ou depuis l'arabe) :

· Ahmed El Hizem, pour la traduction de l'ouvrage D'une oasis à l'autre (Min waha ila ukhra), Éditions Contrast (2026).

7. Prix Abdelkader Ben Cheikh de l'édition pour enfants et jeunes adultes :

· Zineb Ben Othman, Éditions Nahnu pour la création et l'édition.

8. Prix Noureddine Ben Khidher de l'édition :

· Sami Mokaddem, Éditions Pop Libris.

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