Tunisie: Foire du Livre 2026 - Les Lauréats de la 40e édition révélés

Sous l'égide de la Ministre des Affaires Culturelles, Mme Amina Srarfi, la 40ème édition de la Foire Internationale du Livre de Tunis (23 avril - 3 mai 2026) a célébré l'excellence éditoriale et littéraire lors de sa traditionnelle cérémonie de remise des prix au Palais des Expositions du Kram.
Voici le palmarès complet de cette édition anniversaire :
1. Prix Béchir Khraïef de la création littéraire (Roman) :
· Amira Zreik, pour son roman Sous le pont d'Amsterdam (Tahta Jisr Amsterdam), Éditions Al-Amina (2025).
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2. Prix Ali Douagi de la création littéraire (Nouvelle) :
· Hafidha Kara Bibane, pour son recueil Moi, la tueuse et nos ombres (Ana wal-qatila wa dhilaluna), Éditions Arabesques (2025).
3. Prix Fatma Haddad des écrits philosophiques :
· Non décerné (Prix retiré cette année).
4. Prix Tahar Haddad des études humaines et littéraires (Ex aEquo) :
· Adel Kheder, pour son ouvrage De l'Amour et de la Gue(r)re (Fi al-hubb wal-h[r]abb), Maison Tunisienne du Livre (2026).
· Mohamed Haddad, pour son ouvrage La sécularisation de la réforme religieuse (Almanat al-islah al-dini), Éditions Mohamed Ali El Hammi (2025).
5. Prix Mustapha Khraïef de la création littéraire (Poésie) :
· Mohamed Naçer Mouelhi, pour son recueil Pas de maison pour la fenêtre-petit-fils (La bayta lil-shubbak al-hafid), Éditions Abjadiyet (2026).
6. Prix Sadok Mazigh de la traduction (Vers ou depuis l'arabe) :
· Ahmed El Hizem, pour la traduction de l'ouvrage D'une oasis à l'autre (Min waha ila ukhra), Éditions Contrast (2026).
7. Prix Abdelkader Ben Cheikh de l'édition pour enfants et jeunes adultes :
· Zineb Ben Othman, Éditions Nahnu pour la création et l'édition.
8. Prix Noureddine Ben Khidher de l'édition :
· Sami Mokaddem, Éditions Pop Libris.