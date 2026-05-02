Tunisie: Sur recommandations du Président Kaïs Saïed - Les conseils municipaux appelés à réussir leur action de proximité

La Tunisie nouvelle est en train de vivre une métamorphose de l'action municipale qui constitue un pilier essentiel et incontournable dans la dynamique socioéconomique du pays, en général, tout en étant un élément déterminant au service des citoyens dans le sens où le conseil municipal joue un rôle de proximité dans la réponse aux attentes et aux aspirations du peuple.

Dans ce cadre, et en réponse aux interventions des députés, le 27 du mois courant au siège du Conseil des régions et des districts (Cndrd), le ministre de l'Intérieur a évoqué l'échéance du scrutin municipal en précisant que cet événement ne constitue plus un simple rendez-vous politique selon l'ancienne formule, mais " tend, désormais, conformément à l'approche prônée par le Président de la République, à conférer une nouvelle image des élections municipales afin de rompre avec celle stéréotypée comme ce fut le cas des anciens conseils".

D'ailleurs, et suite à une question posée à propos de la date desdites élections, le ministre a parlé, plutôt, d'une nouvelle conception dans le sens où les conseils devront être évalués en prenant en ligne de compte, l'état d'avancement des projets et non pas selon leur degré de proximité avec le pouvoir.

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En effet, selon les propres termes du ministre, "le conseil municipal n'était pas jugé quant aux projets qu'il réalise ou sur le taux de satisfaction des citoyens, mais sur la base de son degré de proximité avec les partis au pouvoir, avec le gouverneur ou le ministre.

Plus encore, le membre du conseil municipal veillait à satisfaire les desiderata des partis qui l'ont porté en tant que candidat tout en mettant en avant son prestige social et économique personnel.

Ainsi, en réaffirmant cette nouvelle vision de l'action et des élections municipales, le ministre de l'Intérieur ne fait que mettre en exergue la détermination du Président de la République en vue d'entreprendre une refonte profonde de la gouvernance locale.

Pour ce, il ne faut pas oublier les mesures énergiques prises par le Chef de l'Etat depuis l'avènement du processus du 25 juillet 2021, avec la dissolution des anciens conseils municipaux et leur remplacement par des délégations spéciales pour gérer les affaires courantes tout en insistant sur l'élaboration d'un nouveau cadre légal en la matière.

En effet, tout laisse à penser que l'on s'oriente vers une révision du Code des collectivités en vue de l'adapter aux termes et à l'esprit de la Constitution en vigueur puisque l'ancien Code est jugé comme étant dépassé et inadapté au nouveau cadre constitutionnel post-Constitution 2022, et ce, après la révision du Code d'aménagement du territoire et d'urbanisme qualifié, lui aussi, de déphasé et difficile à mettre en application.

Il faut dire que le Président Kaïs Saïed a multiplié les interventions pour mettre l'accent sur l'obligation d'en finir avec les défaillances et lacunes constatées périodiquement, notamment lors de ses sorties sur le terrain dans les différentes régions de la Tunisie tout en insistant sur l'impératif pour tous les responsables de s'acquitter de leurs devoirs afin d'être à la hauteur des attentes des citoyens qui visent l'amélioration de leurs conditions de vie au quotidien.

En un mot, les recommandations du Président de la République sont toujours présentes pour la concrétisation des revendications citoyennes dont notamment les objectifs de proximité, en l'occurrence un environnement propre et sain.