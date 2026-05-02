Tunisie: Sfax veut s'imposer comme capitale du tourisme médical

Le gouvernorat de Sfax accueille, ce week-end, la deuxième rencontre préparatoire des journées scientifiques consacrées à la transformation de la région en pôle d'investissement durable, avec un accent particulier sur le tourisme médical.

Placée sous l'égide du président de l'Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, et organisée en coordination avec les autorités régionales, cette initiative vise à mobiliser les acteurs institutionnels, académiques et économiques autour d'une vision commune de développement.

Dans une déclaration accordée à Mosaique Fm, le député Moez Barakallah, l'un des initiateurs du projet, a indiqué que ces journées constituent une première à l'échelle nationale. Elles réunissent, dans le cadre de sept ateliers thématiques, des représentants du Parlement, des administrations centrales et régionales, des organisations nationales, des universités, des chercheurs ainsi que des acteurs de la société civile.

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Les travaux portent notamment sur la santé, l'éducation, les finances, la planification stratégique, la technologie et le tourisme. Ils visent à établir un diagnostic scientifique des cadres législatifs existants et à dégager une vision stratégique intégrée, articulée autour de programmes concrets, du niveau local jusqu'au niveau central.

L'objectif affiché est de faire émerger une première feuille de route pour positionner Sfax comme un pôle d'investissement durable, en particulier dans le domaine du tourisme médical. Les discussions devraient déboucher sur des propositions de réformes opérationnelles qui seront soumises aux autorités compétentes afin d'accélérer la dynamique de développement régional.

Les organisateurs ambitionnent également de mettre en place un mécanisme de suivi pour assurer la mise en oeuvre effective des recommandations, tout en renforçant l'attractivité de la région en tant que hub régional dans les secteurs de la santé et de l'investissement.

Intervenant à cette occasion, Ibrahim Bouderbala a salué le potentiel de Sfax, qu'il a qualifiée de "modèle en matière de capital humain", soulignant la qualité de ses compétences et de ses ressources humaines. Il a estimé que les capacités médicales et les infrastructures existantes constituent des atouts majeurs pour le développement du tourisme médical, un secteur en forte croissance à l'échelle internationale.

Le président du Parlement a, par ailleurs, insisté sur le rôle central de l'institution législative dans l'adaptation du cadre juridique et dans le renforcement de l'action gouvernementale, notamment à travers l'accélération de la publication des textes d'application et la révision du système des marchés publics.

Réaffirmant que Sfax peut jouer un rôle moteur dans la relance économique, il a plaidé pour des choix stratégiques permettant d'optimiser les retombées économiques à l'échelle nationale, du nord au sud du pays.