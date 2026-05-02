Tunisie: Un incendie ravage un entrepôt automobile à Ben Arous

2 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Un incendie s'est déclaré, samedi en début d'après-midi, dans un dépôt de voitures et de pièces de rechange d'occasion situé dans la zone de El Yehoudia, dans le gouvernorat de Ben Arous.

Selon les premières informations, le sinistre a provoqué d'importants dégâts matériels, avec la destruction d'un nombre significatif de pièces automobiles ainsi que de carcasses de véhicules entreposées à l'intérieur du dépôt.

Alertées rapidement, les équipes de la Protection civile tunisienne sont intervenues avec d'importants renforts. Les agents sont parvenus à maîtriser les flammes et à empêcher leur propagation aux entrepôts voisins.

Aucune information n'a été communiquée dans l'immédiat concernant d'éventuelles victimes. Une enquête pourrait être ouverte afin de déterminer les causes de l'incendie.

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