Afrique: Lutte - Zeinab Sghaier sacrée championne d'Afrique

La lutteuse tunisienne Zeinab Sghaier a été sacrée championne d'Afrique dans la catégorie des 72 kg, à l'issue des Championnats d'Afrique de lutte seniors disputés à Alexandrie.

Dominatrice tout au long de la compétition, la Tunisienne a confirmé son statut en s'adjugeant la médaille d'or, offrant ainsi à la Tunisie un nouveau titre continental et consolidant la place de la lutte féminine nationale sur la scène africaine.

Cette consécration s'inscrit dans une performance collective remarquable de la sélection tunisienne féminine, qui a décroché un total de trois médailles lors de cette journée de compétition. Outre l'or de Sghaier, Shahrazed Ayachi a remporté la médaille d'argent dans la catégorie des 50 kg, tandis que Lobna Aichawi s'est adjugé le bronze chez les 55 kg.

Chez les hommes, Kheireddine Ben Tlili a également contribué au bilan tunisien en décrochant une médaille de bronze dans la catégorie des 70 kg en lutte libre.

Ces résultats confirment la montée en puissance de la lutte tunisienne, notamment féminine, qui continue d'engranger des succès au niveau continental grâce à une génération compétitive et régulière.